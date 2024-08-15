Ученые придумали раствор для очистки воды от нанопластика

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Инновационная разработка позволяет очищать воду от нанопластика с помощью водоотталкивающих растворителей, передает newkhakasiya.online.
Научная работа, в которой описываются результаты испытания нового метода, опубликована в журнале ACS Applied Engineering Materials.
Растворитель, придуманный учеными, плавает на поверхности воды подобно нефти. В процессе смешивания с водой средство поднимается обратно на поверхность, забирая с собой частицы нанопластика.
Данный способ показал свою эффективность во время лабораторных испытаний. Сейчас ученые рассматривают пути его масштабирования, чтобы таким образом можно было очищать все виды водоемов, вплоть до океанов.
Наиболее эффективно очищают воду от частиц нанопластика растворы, основу которых составляет смесь бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой и бромида тетраоктиламмония с этим же веществом. Помимо этого, высокую эффективность показало и использование смеси тимола с ментолом. Данные растворители очищают воду от 98,4 процента нанопластика. Все эти компоненты являются натуральными и не представляют опасности для человека, подчеркнули ученые.