Ученые придумали раствор для очистки воды от нанопластика

Наиболее эффективно очищают воду от частиц нанопластика растворы, основу которых составляет смесь бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой и бромида тетраоктиламмония с этим же веществом. Помимо этого, высокую эффективность показало и использование смеси тимола с ментолом. Данные растворители очищают воду от 98,4 процента нанопластика. Все эти компоненты являются натуральными и не представляют опасности для человека, подчеркнули ученые.