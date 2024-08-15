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Буцаев: В Свердловской области ввели в эксплуатацию новый комплекс по обработке ТКО

Буцаев: В Свердловской области ввели в эксплуатацию новый комплекс по обработке ТКО

15 августа 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
Новый мусоросортировочный комплекс (МСК), открывшийся в Свердловской области, может ежегодно обрабатывать 185 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем месяце в Нижнем Тагиле заработал современный комплекс по сортировке мусора, на котором в основном используется техническое оборудование производства Российской Федерации. На МСК планируют извлекать вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы, а также несколько типов пластика, чтобы затем вовлекать их в хозоборот в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Специалист подчеркнул, что МСК способен производить обработку 185 тысяч тонн отходов в год, обезвреживать — 54 тысячи тонн, а мощность размещения комплекса достигает 129,5 тысячи тонн ТКО в год.

Проект реализован АО «Облкоммунэнерго» на средства, привлеченные благодаря подписанному с горадминистрацией Нижнего Тагила концессионному соглашению. Работы и установленное на производстве оборудование обошлись в 3,9 млрд рублей, пишет tagilcity.ru.

По словам главы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, на данный момент ТКО будут завозиться на объект из Нижнего Тагила, Невьянска, Горноуральского городского округа. В будущем будет налажена транспортировка отходов из Верхней Салды и Нижней Салды, Лесного, Кушвы и Красноуральска. На современном комплексе планируют обрабатывать органические ТКО методом закрытого тоннельного компостирования. Отходы, помещенные в герметичную тару с системами орошения, вентиляции и воздухоочистки, будут подвергаться естественному разложению.

На выходе будут получать компостный грунт, который пригоден для использования на мусорных полигонах в качестве промежуточных слоев изоляции и для последующей их рекультивации.

Согласно прогнозам, новый современный комплекс сможет обеспечить свыше 300 рабочих мест.

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