Буцаев: В Свердловской области ввели в эксплуатацию новый комплекс по обработке ТКО

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 14:59
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем месяце в Нижнем Тагиле заработал современный комплекс по сортировке мусора, на котором в основном используется техническое оборудование производства Российской Федерации. На МСК планируют извлекать вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы, а также несколько типов пластика, чтобы затем вовлекать их в хозоборот в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Специалист подчеркнул, что МСК способен производить обработку 185 тысяч тонн отходов в год, обезвреживать — 54 тысячи тонн, а мощность размещения комплекса достигает 129,5 тысячи тонн ТКО в год.
Проект реализован АО «Облкоммунэнерго» на средства, привлеченные благодаря подписанному с горадминистрацией Нижнего Тагила концессионному соглашению. Работы и установленное на производстве оборудование обошлись в 3,9 млрд рублей, пишет tagilcity.ru.
По словам главы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, на данный момент ТКО будут завозиться на объект из Нижнего Тагила, Невьянска, Горноуральского городского округа. В будущем будет налажена транспортировка отходов из Верхней Салды и Нижней Салды, Лесного, Кушвы и Красноуральска. На современном комплексе планируют обрабатывать органические ТКО методом закрытого тоннельного компостирования. Отходы, помещенные в герметичную тару с системами орошения, вентиляции и воздухоочистки, будут подвергаться естественному разложению.
На выходе будут получать компостный грунт, который пригоден для использования на мусорных полигонах в качестве промежуточных слоев изоляции и для последующей их рекультивации.
Согласно прогнозам, новый современный комплекс сможет обеспечить свыше 300 рабочих мест.