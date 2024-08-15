Буцаев: В Свердловской области ввели в эксплуатацию новый комплекс по обработке ТКО

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем месяце в Нижнем Тагиле заработал современный комплекс по сортировке мусора, на котором в основном используется техническое оборудование производства Российской Федерации. На МСК планируют извлекать вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы, а также несколько типов пластика, чтобы затем вовлекать их в хозоборот в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Специалист подчеркнул, что МСК способен производить обработку 185 тысяч тонн отходов в год, обезвреживать — 54 тысячи тонн, а мощность размещения комплекса достигает 129,5 тысячи тонн ТКО в год.