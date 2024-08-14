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Posted 14 августа 2024, 06:09

Published 14 августа 2024, 06:09

Modified 14 августа 2024, 07:03

Updated 14 августа 2024, 07:03

Жителя Чечни за дебош сняли с поезда на станции Ишим

Жителя Чечни за дебош сняли с поезда на станции Ишим

14 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
На станции Ишим транспортные полицейские высадили из поезда жителя Чечни. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как следует из материалов дела, 56-летниц мужчина громко ругался матом и мешал отдыхать другим пассажирам. Инцидент произошел 12 августа, в поезде, который следовал до Нижневартовска.

На мужчину составили административный протокол, теперь ему предстоит выплатить 600 рублей штрафа за мелкое хулиганство.

Отметим, что это не единственный подобный случай в поездах 12 августа. Всего в этот день на территории Тюменской области из поездов высадили троих человек.

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Ранее «Наш город» писал, что юбилейный пассажир «Таврии» из Тюмени получил в Крыму море подарков. Тюменец стал 15-миллионным клиентом этого фирменного поезда. Охранника из Тюмени одарили призами в Симферополе.

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