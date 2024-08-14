Жители тюменского села с нетерпением ждут открытия нового ФАПа

Posted 14 августа, 11:08
Published 14 августа, 11:08
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в селе Антипино Нижнетавдинского района был возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В нём будут получать медицинскую помощь более 500 человек, включая 111 детей. До этого им приходилось обращаться в врачебную амбулаторию, расположенную в приспособленных помещениях.
Главный врач областной больницы №15 Владимир Зайцев сообщил, что для работы на новом ФАП был принят специалист. Ирина Николаевна Трухан переехала в Нижнетавдинский район из областного центра. У неё за плечами 30 лет опыта работы в поликлиническом звене и кабинете неотложной помощи. Она уже знакома с пациентами, которые вместе с ней с нетерпением ждут новоселья.
Сдача объекта запланирована в ближайшее время. В настоящее время идёт установка оборудования и мебели. Подрядная организация занимается благоустройством территории и подведением инженерных сетей. В новом ФАП будет кабинет приёма, процедурный кабинет, кабинет КРВЗ, помещение для хранения лекарств и служебное помещение для персонала.