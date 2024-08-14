Жители тюменского села с нетерпением ждут открытия нового ФАПа

Главный врач областной больницы №15 Владимир Зайцев сообщил, что для работы на новом ФАП был принят специалист. Ирина Николаевна Трухан переехала в Нижнетавдинский район из областного центра. У неё за плечами 30 лет опыта работы в поликлиническом звене и кабинете неотложной помощи. Она уже знакома с пациентами, которые вместе с ней с нетерпением ждут новоселья.