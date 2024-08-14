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Posted 14 августа, 11:08

Published 14 августа, 11:08

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Жители тюменского села с нетерпением ждут открытия нового ФАПа

Жители тюменского села с нетерпением ждут открытия нового ФАПа

14 августа 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
В селе Антипино Нижнетавдинского района готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт. Открытия медучреждения ждут более 500 местных жителей, которые до сих пор за медпомощью ездили в райцентр или Тюмень, сообщает депздрав региона.
Фото: сайт депздрава ТО

В рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в селе Антипино Нижнетавдинского района был возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В нём будут получать медицинскую помощь более 500 человек, включая 111 детей. До этого им приходилось обращаться в врачебную амбулаторию, расположенную в приспособленных помещениях.

Главный врач областной больницы №15 Владимир Зайцев сообщил, что для работы на новом ФАП был принят специалист. Ирина Николаевна Трухан переехала в Нижнетавдинский район из областного центра. У неё за плечами 30 лет опыта работы в поликлиническом звене и кабинете неотложной помощи. Она уже знакома с пациентами, которые вместе с ней с нетерпением ждут новоселья.

Сдача объекта запланирована в ближайшее время. В настоящее время идёт установка оборудования и мебели. Подрядная организация занимается благоустройством территории и подведением инженерных сетей. В новом ФАП будет кабинет приёма, процедурный кабинет, кабинет КРВЗ, помещение для хранения лекарств и служебное помещение для персонала.

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