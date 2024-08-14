Здесь началось освоение Сибири. Полпред в УрФО поздравил Тюменскую область с юбилеем

Он добавил, что именно с Тюменской области началось освоение Сибири, а на этих землях родились такие великие деятели науки и культуры, как Дмитрий Менделеев, Александр Алябьев и Петр Ершов. По мнению Якушева, именно этот регион сформировал настоящий сибирский характер, который выручил страну в период Великой Отечественной войны и во время освоения нефтегазовых месторождений.