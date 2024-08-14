В Тюмени стартовал заключительный этап гидравлических испытаний

Планируется, что за лето текущего года будет проверено свыше 850 км теплосетей Тюмени. Сведения о результатах испытаний заносятся ресурсоснабжающей организацией в общий акт проверки. Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК — ao-ustek.ru. При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей можно сообщить по телефону контакт-центра +7 (3452) 38-62-00. Обращения принимаются круглосуточно.