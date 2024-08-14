В Тюмени стартовал заключительный этап гидравлических испытаний

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По своим масштабам этот этап считается одним из самых больших. Он затронет территории от Восточного района до деревни Ожогина и будет проходить по следующим улицам: 30 лет Победы, Александра Митинского, Александра Протозанова, Андрея Бушуева, Арктическая, Баумана, Бориса Житкова, Бориса Опрокиднева, бульвар Бориса Щербины, Боровская, Вадима Бованенко, Валентины Трофимовой, Василия Гольцова, Василия Подшибякина, Вербовая, Владимира Бахарева, Вьюжная, Гастелло, Дмитрия Менделеева, Евгения Богдановича, Заполярная, Ивана Словцова, Константина Посьета, Космонавтов, Кремлевская, Ледниковый проезд, Линейная, Майский проезд, Малая Боровская, Мельникайте, Михаила Сперанского, Монтажников, Московский тракт, Моторостроителей, Народная, Николая Гондатти, Николая Зелинского, Николая Никитина, Николая Ростовцева, Николая Семенова, Николая Федорова, Обдорская, Павла Шарова, Пермякова, Прокопия Артамонова, Раушана Абдуллина, Революции, Созидателей, Ставропольская, Станислава Карнацевича, Станционная, Стахановцев проезд, Суходольская, Таллинская, Фармана Салманова, Федюнинского, Червишевский тракт, Широтная, Эльвиры Федоровой, Энергостроителей, Юрия Семовских и Ямбургский проезд.
Всего под испытания на прочность и плотность попадет 809 многоквартирных домов, 44 частных, 27 детских садов, 13 школ и 16 муниципальных объектов, в том числе спортивная школа «Рубин», Городская поликлиника №12, Областная клиническая больница №1, Консультативная поликлиника №2, стационар МЧС Нефтяник, клинический госпиталь Мать и дитя, Областная клиническая психиатрическая больница, Родильный дом №3 и Городская поликлиника №5.
Планируется, что за лето текущего года будет проверено свыше 850 км теплосетей Тюмени. Сведения о результатах испытаний заносятся ресурсоснабжающей организацией в общий акт проверки. Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК — ao-ustek.ru. При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей можно сообщить по телефону контакт-центра +7 (3452) 38-62-00. Обращения принимаются круглосуточно.