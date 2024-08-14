В Сбербанке рассказали о восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Российская газета сообщает, что торжественная церемония открытия состоялась 13 августа. На мероприятии присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также Герман Греф, который является председателем правления Сбербанка. Это финансовое учреждение оказало поддержку в проведении работ по благоустройству прилегающей территории храма.
Во время реставрационных работ были приведены в порядок фасады дома для служащих и восстановлены подпорные стены. В процессе благоустройства также были высажены зеленые насаждения и вымощены дорожки. Кроме того, были построены специальный амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка.
В Сбербанке отметили, что данные изменения сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. Храм Архангела Михаила, который имеет статус памятника архитектуры и истории, находится под охраной государства как культурное наследие народов России.
В последние годы крупные компании в России начали уделять повышенное внимание социальной ответственности. В прошлом году социальные вопросы стали приоритетными для около 74 процентов компаний Российской Федерации.
Восстановление старинного православного храма стало возможным благодаря участию неравнодушных меценатов. Эта реконструкция представляет собой лишь один из множества благотворительных инициатив Сбера в Алупке. Компания также активно участвует в восстановлении парка Воронцовского дворца, который считается одной из самых известных и уникальных достопримечательностей Крыма и признан экспертами шедевром эпохи романтизма.
В Сбербанке рассказали о том, что с использованием финансовых ресурсов банка выполняются различные виды работ, включая установку инфраструктурных объектов, ограждений и кованых ворот, реставрацию стен, восстановление парковых дорожек, озеленение и создание смотровых площадок.
Кроме того, в этом году после завершения курортного сезона в рамках благотворительных проектов в Алупке запланированы работы по благоустройству детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкция кафе и лодочной станции.
Также 13 августа на плато Ай-Петри была открыта инсталляция «Шепот гор». Это одна из десяти композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. В Сбере уточнили, что их планируют установить по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.