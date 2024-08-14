В Сбербанке рассказали о восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Во время реставрационных работ были приведены в порядок фасады дома для служащих и восстановлены подпорные стены. В процессе благоустройства также были высажены зеленые насаждения и вымощены дорожки. Кроме того, были построены специальный амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка.