Тюменцы собрали четыре миллиона рублей на дроны в День города

Posted 14 августа 2024, 02:18
Published 14 августа 2024, 02:18
Modified 14 августа 2024, 02:21
Updated 14 августа 2024, 02:21
Сбор средств проходил на всех праздничных площадках. Он был организован общественными организациями.
«При поддержке общественных организаций, работающих с передовой, мы смогли оперативно приобрести квадрокоптеры — „глаза“, как их называют бойцы. Они нужны для проведения разведывательных мероприятий и спасения жизней ребят», — отметил градоначальник.
Всего было закуплено 12 квадрокоптеров. Их передадут в подразделения, где работают тюменские бойцы.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область готова принять беженцев из Курской области. В регионе провели все необходимые мероприятия для того, чтобы разместить приезжих и обеспечить их всем необходимым.