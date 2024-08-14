Тюменцы собрали четыре миллиона рублей на дроны в День города

Сюжет Бойцы СВО

Жители Тюмени собрали четыре миллиона рублей на квадракоптеры бойцам СВО во время празднования Дня города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.