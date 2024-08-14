Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

Posted 14 августа, 14:32
Published 14 августа, 14:32
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам главы Тюменской области Александра Моора, дополнительные средства будут отправлять тюменцам автоматически. Людям не нужно подавать никаких заявлений. На пресс-конференции губернатор акцентировал внимание на том, что из областного бюджета для помощи пострадавшим от паводка выделены значительные средства. В общей сложности была предоставлена помощь, сумма которой превысила 314 миллионов рублей.
Александр Моор также подчеркнул, что единовременная материальная помощь теперь составляет 15 тысяч рублей, увеличившись с 10 тысяч рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости сумма выплат возросла с 50 до 75 тысяч рублей, что на 25 тысяч рублей выше. Кроме того, для тех, кто полностью утратил имущество первой необходимости, размер выплаты увеличился с 100 до 150 тысяч рублей.