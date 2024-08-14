Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

Александр Моор также подчеркнул, что единовременная материальная помощь теперь составляет 15 тысяч рублей, увеличившись с 10 тысяч рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости сумма выплат возросла с 50 до 75 тысяч рублей, что на 25 тысяч рублей выше. Кроме того, для тех, кто полностью утратил имущество первой необходимости, размер выплаты увеличился с 100 до 150 тысяч рублей.