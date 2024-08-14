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Posted 14 августа, 14:32

Published 14 августа, 14:32

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

Тюменцам, пострадавшим от весеннего наводнения, увеличили размер выплат

14 августа 2024, 14:32
Фото: nashgorod.ru
Размер выплат для тюменцев, пострадавших от весеннего наводнения, увеличился в полтора раза. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции сегодня.

По словам главы Тюменской области Александра Моора, дополнительные средства будут отправлять тюменцам автоматически. Людям не нужно подавать никаких заявлений. На пресс-конференции губернатор акцентировал внимание на том, что из областного бюджета для помощи пострадавшим от паводка выделены значительные средства. В общей сложности была предоставлена помощь, сумма которой превысила 314 миллионов рублей.

Александр Моор также подчеркнул, что единовременная материальная помощь теперь составляет 15 тысяч рублей, увеличившись с 10 тысяч рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости сумма выплат возросла с 50 до 75 тысяч рублей, что на 25 тысяч рублей выше. Кроме того, для тех, кто полностью утратил имущество первой необходимости, размер выплаты увеличился с 100 до 150 тысяч рублей.

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