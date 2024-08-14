Тюменская городская Дума приняла участие в сборе гуманитарной помощи

В Курской области складывается непростая ситуация. Уже неделю ВСУ ведут массированные атаки по территории региона. Тысячи жителей покинули свое жилье и расположились в пунктах временного размещения. Их дома были разрушены, а вещи — утрачены. В числе пострадавших оказались и дети, и пожилые люди.

Тюмень никогда не остается равнодушной к чужой беде. Поэтому партия «Единая Россия» объявила сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Вчера председатель Тюменской городской Думы, депутаты, сотрудники аппарата, глава города Максим Афанасьев и биатлонист Евгений Гараничев в Штабе общественной поддержки «Единой России» быстро и слаженно собрали привезенные ими предметы первой необходимости для жителей Курской области. В их число вошли продукты и предметы гигиены. Когда речь заходит о пострадавших людях, тюменцы всегда активно включаются в гуманитарные акции. И тем более, когда это касается военных действий. Как можно в такой ситуации остаться в стороне? Об этом не может быть и речи! Курская область, мы с тобой! — прокомментировала Светлана Иванова. Чужой беды не бывает. Не оставайтесь в стороне! Принять участие в акции могут все неравнодушные земляки. За информацией обращайтесь по телефону +7(3452) 51-57-57.