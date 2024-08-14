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Кэмерон сообщил, что работает над новым таинственным проектом

Кэмерон сообщил, что работает над новым таинственным проектом

14 августа 2024, 08:20
Фото: Кадр из фильма «Терминатор: Битва за будущее»
Джеймс Кэмерон, режиссер «Аватара», в беседе с журналистами рассказал, что сейчас работает над новым проектом. Он сообщил, что новая картина продолжит вселенную «Терминатора».

Режиссер в беседе с журналистами затронул тему нового аниме «Терминатор Зеро». Кэмерон его похвалил и отметил, что выглядит оно достаточно интересным. Он рассказал, что любит следить за различными проектами, которые основаны на созданных им историях, даже если сам Кэмерон не имеет к ним никакого отношения. Например, ему понравился сериал «Терминатор: Битва за будущее». Об этом пишет newkhakasiya.online.

Коснулся знаменитый режиссер и своих текущих дел. Он рассказал журналистам, что сейчас работает над новым проектом по вселенной «Терминатора». Других подробностей создатель франшизы не сообщил. Подробности нового произведения не разглашаются, нет информации даже о том, что это будет — фильм, сериал или мультипликационный проект.

Первый фильм про робота из будущего Кэмерон выпустил в 1984 году, а «Терминатор-2: Судный день» 1991 года только увеличил популярность франшизы. Сегодня она насчитывает уже шесть полнометражных картин, сериал из двух сезонов, большое количество видеоигр и комиксов. Культовым стал и образ терминатора Т-800, роль которого в фильмах исполнил Арнольд Шварценеггер. Персонаж настолько популярен, что появляется даже в проектах, никак не связанных со вселенной «Терминатора», например в видеоигре Mortal Kombat 11.

#Общество
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