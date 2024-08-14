Кэмерон сообщил, что работает над новым таинственным проектом

Первый фильм про робота из будущего Кэмерон выпустил в 1984 году, а «Терминатор-2: Судный день» 1991 года только увеличил популярность франшизы. Сегодня она насчитывает уже шесть полнометражных картин, сериал из двух сезонов, большое количество видеоигр и комиксов. Культовым стал и образ терминатора Т-800, роль которого в фильмах исполнил Арнольд Шварценеггер. Персонаж настолько популярен, что появляется даже в проектах, никак не связанных со вселенной «Терминатора», например в видеоигре Mortal Kombat 11.