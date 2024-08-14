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Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о деятельности более 80 экоцентров по всей России

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о деятельности более 80 экоцентров по всей России

14 августа 2024, 10:14
Фото: reo.ru
С начала реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 40 субъектах России открылось более 80 экологических центров, которые занимаются сбором вторичных ресурсов и экопросвещением граждан.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратил внимание, что в последние несколько лет в стране стал расти интерес к экологии и устойчивому развитию. Поэтому во всех федеральных округах начали открываться экоцентры, которые представляют собой пункты, принимающие вторичное сырье. Это отходы, которые нельзя отправить в переработку при сборе через мусорные баки. Помимо небольших экоцентров, открываются целые музеи, посвященные экологии и переработке. Работа экоцентров направлена на снижение объема отходов и развитие культуры ответственного потребления среди жителей страны. По словам Дениса Буцаева, каждый такой экоцентр вносит существенный вклад в построение цикличной экономики, пишет newstracker.ru.

Помимо сбора вторичных ресурсов, многие центры занимаются просветительской деятельностью в области экологии. Они организуют лекции, мастер-классы и экскурсии на тему бережного отношения к ресурсам. В музеях представлены интерактивные экспозиции и выставки по обращению с ТКО и переработке вторичных ресурсов.

Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК «РЭО» Евгений Карелов отметил, что экоцентры играют важную роль в системе раздельного сбора мусора. Компания «Российский экологический оператор» (РЭО) призывает граждан сортировать мусор и пользоваться экоцентрами.

Напомним, РЭО был учрежден по указу президента Российской Федерации от 14 января 2019 года с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. В соответствии с нацпроектом «Экология», необходимо уменьшить объем отходов и снизить таким образом экологическую нагрузку на население. Национальный проект содержит в себе задачи по сокращению на 50% ТКО, отправляемых на мусорные полигоны, и достижению 100% сортировки мусора к 2030 году. Для этого требуется построение в России экономики замкнутого цикла.

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