Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о деятельности более 80 экоцентров по всей России

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратил внимание, что в последние несколько лет в стране стал расти интерес к экологии и устойчивому развитию. Поэтому во всех федеральных округах начали открываться экоцентры, которые представляют собой пункты, принимающие вторичное сырье. Это отходы, которые нельзя отправить в переработку при сборе через мусорные баки. Помимо небольших экоцентров, открываются целые музеи, посвященные экологии и переработке. Работа экоцентров направлена на снижение объема отходов и развитие культуры ответственного потребления среди жителей страны. По словам Дениса Буцаева, каждый такой экоцентр вносит существенный вклад в построение цикличной экономики, пишет newstracker.ru.