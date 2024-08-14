Фестиваль «Za Победу» в Голованове состоялся при поддержке Пермской ЦБК и РСБИ

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что компания имеет опыт реализации спортивных проектов. Например, на протяжении четырех лет воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят тренировки с детьми из Голованова. По его словам, молодежь должна иметь все условия для занятий спортом. Марков добавил, что боевые искусства способствуют воспитанию духа и патриотизма.