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Фестиваль «Za Победу» в Голованове состоялся при поддержке Пермской ЦБК и РСБИ

Фестиваль «Za Победу» в Голованове состоялся при поддержке Пермской ЦБК и РСБИ

14 августа 2024, 10:06
Фото: ПЦБК
В Перми в сквере «Страна нашего детства» в воскресенье, 11 августа, прошел праздник спорта, молодежи и патриотизма — семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу».

На нем присутствовали жители микрорайона Голованово и сотрудники Пермской ЦБК. Это событие стало первым для молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК».

Фестиваль включал разнообразные мастер-классы, такие как метание ножей и управление беспилотниками. Победители получили медали и памятные подарки, передает properm.ru.

ПЦБК активно поддерживает спортивные инициативы в Голованове. В ДК «Бумажник» при поддержке компании работают бесплатные детские секции. С этого года будут развивать спортивные единоборства благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ, которые вместе создали движение «Лига ПЦБК».

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что компания имеет опыт реализации спортивных проектов. Например, на протяжении четырех лет воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят тренировки с детьми из Голованова. По его словам, молодежь должна иметь все условия для занятий спортом. Марков добавил, что боевые искусства способствуют воспитанию духа и патриотизма.

Цели создания движения «Лига ПЦБК» закреплены в соглашении между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат. Символом сотрудничества стал флаг движения, который кадетам вручил исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он отметил важность патриотического воспитания и развития единоборств.

На открытии фестиваля присутствовали представители пермского минспорта, райадминистрации и штаба общественной поддержки края. Отдельное внимание уделили патриотической составляющей мероприятия.

Гости увидели показательные выступления спортсменов из краевых спортивных федераций различных единоборств и центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.

Фестиваль «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки Голованова смогут встретиться с тренерами и записаться в понравившиеся секции.

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