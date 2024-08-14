Фестиваль «Za Победу» в Голованове состоялся при поддержке Пермской ЦБК и РСБИ

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На нем присутствовали жители микрорайона Голованово и сотрудники Пермской ЦБК. Это событие стало первым для молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК».
Фестиваль включал разнообразные мастер-классы, такие как метание ножей и управление беспилотниками. Победители получили медали и памятные подарки, передает properm.ru.
ПЦБК активно поддерживает спортивные инициативы в Голованове. В ДК «Бумажник» при поддержке компании работают бесплатные детские секции. С этого года будут развивать спортивные единоборства благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ, которые вместе создали движение «Лига ПЦБК».
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что компания имеет опыт реализации спортивных проектов. Например, на протяжении четырех лет воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят тренировки с детьми из Голованова. По его словам, молодежь должна иметь все условия для занятий спортом. Марков добавил, что боевые искусства способствуют воспитанию духа и патриотизма.
Цели создания движения «Лига ПЦБК» закреплены в соглашении между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат. Символом сотрудничества стал флаг движения, который кадетам вручил исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он отметил важность патриотического воспитания и развития единоборств.
На открытии фестиваля присутствовали представители пермского минспорта, райадминистрации и штаба общественной поддержки края. Отдельное внимание уделили патриотической составляющей мероприятия.
Гости увидели показательные выступления спортсменов из краевых спортивных федераций различных единоборств и центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Фестиваль «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки Голованова смогут встретиться с тренерами и записаться в понравившиеся секции.