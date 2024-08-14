3,5 млн человек в новых регионах РФ получили полисы ОМС

В рамках системы ОМС всем гражданам РФ гарантируются равные возможности в получении медпомощи на территории всей страны. Благодаря полису ОМС все россияне, в том числе и в новых регионах, имеют право на бесплатное получение качественной медпомощи. Она может быть получена не только по месту проживания, но и на всей территории нашей страны. Не является исключением и высокотехнологичная медпомощь, предоставляемая в федеральных клиниках.