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3,5 млн человек в новых регионах РФ получили полисы ОМС

3,5 млн человек в новых регионах РФ получили полисы ОМС

14 августа 2024, 14:29
Фото: 1MI
В четырех новых российских регионах уже 3,5 миллиона человек стали обладателями полисов ОМС. Это значит, что теперь им доступна квалифицированная медицинская помощь, которая предоставляется бесплатно.

В рамках системы ОМС всем гражданам РФ гарантируются равные возможности в получении медпомощи на территории всей страны. Благодаря полису ОМС все россияне, в том числе и в новых регионах, имеют право на бесплатное получение качественной медпомощи. Она может быть получена не только по месту проживания, но и на всей территории нашей страны. Не является исключением и высокотехнологичная медпомощь, предоставляемая в федеральных клиниках.

Чтобы оформить полис ОМС, следует обратиться в территориальный фонд ОМС или в отделение МФЦ. Кроме того, можно направить соответствующее обращение через портал «Госуслуги».

Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей для получения полиса ОМС нужно подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц, для чего потребуется паспорт и, в случае наличия, СНИЛС, сообщает РИА.

Основанием для выдачи полиса детям — обладателям российского гражданства после регистрации рождения и до 14 лет будет свидетельство о рождении, по достижении 14-летнего возраста — паспорт, а также паспорт и СНИЛС (при наличии) законного представителя.

Современный цифровой полис ОМС представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присвоена сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.

Полис ОМС позволяет записываться на прием к специалистам и бесплатно проходить стационарное лечение, обследоваться, вызывать врача на дом. Обладателям полисов бесплатно делают высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий.

В рамках ОМС беременные имеют право на бесплатную пренатальную диагностику с целью выявления нарушений развития плода, а после родов — на неонатальный скрининг на наследственные и врожденные патологии у новорожденных.

Пары, испытывающие сложности с зачатием, вправе бесплатно воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.

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