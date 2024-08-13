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Updated Сегодня, 14:18

Турист из Бразилии умер в аэропорту Еревана после распития неизвестной жидкости

13 августа 2024, 14:17
Сотрудники таможенной службы Армении заставили прибывшего в аэропорт Звартноц туриста из Бразилии выпить жидкость из бутылки, которую он привез с собой. Сам пассажир утверждал, что в таре находится вино. Но после распития напитка ему резко стало плохо, и мужчина скончался.

По данным журналистов, таможенники заставили туриста выпить жидкость, не поверив его словам, что тот привез с собой алкоголь, пишет 360.ru.

Состояние мужчины после того, как он выпил содержимое бутылки, резко ухудшилось. Прибывшие в воздушную гавань медики констатировали смерть бразильца и забрали его тело в морг.

По предварительным данным, турист ввез в Армению запрещенные вещества. Жидкость отправили на экспертизу для установления точной причины смерти бразильца.

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