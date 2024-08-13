Турист из Бразилии умер в аэропорту Еревана после распития неизвестной жидкости

Сотрудники таможенной службы Армении заставили прибывшего в аэропорт Звартноц туриста из Бразилии выпить жидкость из бутылки, которую он привез с собой. Сам пассажир утверждал, что в таре находится вино. Но после распития напитка ему резко стало плохо, и мужчина скончался.