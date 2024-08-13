Свыше 386 тысяч проб продукции с рынков Подмосковья проверили в этом году

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего в регионе работают 128 рынков, где продают мясо, фрукты, овощи, фермерскую и другую продукцию. Прежде чем попасть на прилавок, каждый товар тщательно исследуют, для этого в области работают 97 лабораторий. С начала года в них исследовали 386 тысяч проб, пишет 360.ru.