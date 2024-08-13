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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Синоптики рассказали, что происходит с погодой в РФ и при чем тут лес

Синоптики рассказали, что происходит с погодой в РФ и при чем тут лес

13 августа 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
Это лето поразило страну рекордно высокими температурами и стало причиной множества неблагоприятных природных явлений. Специалисты утверждают, что это только начало. Россию ожидает увеличение катаклизмов и аномальных явлений.

По сравнению с 2022 годом количество природных бедствий в РФ возросло на 22 процента. В прошлом году произошло свыше тысячи опасных метеорологических событий, из которых около трети привели к значительному ущербу, сообщает newia.ru.

Разрушительные потопы в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях, тропические ливни и ураганы, охватившие Москву и Татарстан, а также засухи и невыносимая жара, поразившие Поволжье и Кубань, — все эти климатические аномалии были зарегистрированы в 2024 году.

Прогнозы метеорологов и ученых вызывают тревогу. Они сообщают, что в грядущие годы можно ожидать рост появления необычных для нашей страны природных явлений, таких как засухи, сильные осадки, лесные пожары, торнадо и ураганы.

По мнению экспертов, глобальное потепление не является единственной причиной этих природных явлений. Исследования доказали, что массовая вырубка лесов в стране также существенно влияет на данную проблему.

Например, в Сочи в последние годы фиксируется резкое увеличение числа наводнений, штормов и оползней. Это связано с уничтожением уникальных лесов для строительства Олимпийского парка. Обезвоживание черноземов приводит к образованию черных бурь, которые могут нанести серьезный вред экосистемам и населению.

Специалисты считают, что только активная высадка деревьев может способствовать улучшению ситуации. Однако для получения ощутимых результатов потребуется значительное время.

#Общество#Погода
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