nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Мэр Тюмени Афанасьев поделился секретами ухода за своими волосами

Мэр Тюмени Афанасьев поделился секретом своей прически

13 августа 2024, 06:50
Фото: 1MI

Мэр Тюмени Афанасьев поделился секретами ухода за своими волосами

По словам главы администрации города, тайна его густых волос, которым позавидует каждая женщина, кроется в том, что стрижку он доверяет только одному мастеру, а также не использует в уходе за волосами кондиционер.
«Кондиционерами не пользуюсь. Хожу в парикмахерскую много лет. Она очень старая, в нее ходил мой отец. Я придерживаюсь постоянства», — признался Максим Афанасьев Ура.Ру.

Правда, название салона-парикмахерской глава Тюмени предпочел оставить в секрете.

Отметим, что Максим Афанасьев выделяется среди других политиков именно своей прической. В 2023 году во время общения со студентами в Тобольске он сообщил, что при выборе прически равнялся на образ актера Александра Абдулова.

Ранее «Наш Город» писал, что Максим Афанасьев занял пост мэра Тюмени 27 июня 2024 года. Его кандидатуру поддержали практически единогласно все депутаты гордумы. Один бюллетень был признан недействительным.

Читайте также:
Расходы больше доходов: бюджет Тюмени ушел в дефицитВ результате несчастного случая погибла тюменский хирург ОКБ №1Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Максим Афанасьев#Глава города#Мэр#Глава администрации Тюмени#Глава администрации
Подпишитесь
До Москвы не дотянули: в Тюменской области пересчитали качественные дороги
Вчера, 06:02
Платят меньше, чем ожидают: тюменским больницам не хватает медперсонала
Вчера, 05:05
Возвращайте «Теленяню?» Где смотреть мультики, если детский Youtube не работает?
Вчера, 10:34
Искупаться, вкусно поесть и погулять! Где можно отдохнуть летом в Тюмени?
Вчера, 05:47
Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы
Вчера, 12:20
Под минометным огнем на СВО погиб 28-летний тюменец
Вчера, 10:55