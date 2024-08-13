Мэр Тюмени Афанасьев поделился секретом своей прически

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
«Кондиционерами не пользуюсь. Хожу в парикмахерскую много лет. Она очень старая, в нее ходил мой отец. Я придерживаюсь постоянства», — признался Максим Афанасьев Ура.Ру.
Правда, название салона-парикмахерской глава Тюмени предпочел оставить в секрете.
Отметим, что Максим Афанасьев выделяется среди других политиков именно своей прической. В 2023 году во время общения со студентами в Тобольске он сообщил, что при выборе прически равнялся на образ актера Александра Абдулова.
Ранее «Наш Город» писал, что Максим Афанасьев занял пост мэра Тюмени 27 июня 2024 года. Его кандидатуру поддержали практически единогласно все депутаты гордумы. Один бюллетень был признан недействительным.