Исторический фестиваль «Творческая Мещера» прошел в Шатуре

Мишеронский стекольный завод прославил Шатуру на всю Россию. Здесь производили фигурные бутылки. В 19 веке это делали всего три предприятия в стране. А еще завод был поставщиком двора его императорского величества. Бутылки для винного погреба делали местные умельцы.