Возвращайте «Теленяню?» Где смотреть мультики, если детский Youtube не работает?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
На самом деле без детского ютуба вполне можно прожить, если обратиться к отечественным видеохостингам. Да, они во всем проигрывают, но детский контент там есть. Первый вариант — самый очевидный, по мнению, «Новых Известий» Rutube. Что интересно, есть тут и детский сегмент блогеров, и те самые мультики, которые любят смотреть дети. «Маша и Медведь», «Жила-была Царевна», «Школа кролика Бобо», «Развлечеба» и т. д.
Работает сервис не очень стабильно, да и плейлисты придется составлять заново уже родителям. Но если Ютуба нет — можно пользоваться тем, что под рукой.
А чтобы смотреть без рекламы, можно уйти на стриминг сервисы. Но там за удовольствие надо платить. В среднем подписка стоит от 200 до 800 рублей. И что любопытно, мультики здесь есть, но не все, некоторые нужно искать целенаправленно.
А например, условный Wink предлагает еще и развивающие игры, можно сказать, приложение в приложении. Правда тогда оформлять подписку надо на год.
Смотреть можно и, скажем так, по самым старым чертежам. То есть, без интернета и рекламы. Но тоже за деньги. Для этого есть приложение Яндекс.Плюс детям. За 400 рублей в месяц. Но вот оформлять надо сначала обычную подписку Плюс, а потом уже детскую.
Из хорошего: дает подписка плюс не только детский профиль, но и доступ к кинотеатрам «Амедиатеки», так что можно будет посмотреть что-то самому.
Внутри сервиса есть три приложения для детей. Это «Сказбука» для детей 3-6 лет, «Рисовайка» для детей 5-7 лет и «Кубокот» для детей 5-7 лет. Задачи здесь дошкольные, а в награду за выполнение — дают посмотреть короткий мультик.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени продолжают жаловаться на проблемы с Ютубом. Он работает так же некорректно.