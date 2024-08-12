Возвращайте «Теленяню?» Где смотреть мультики, если детский Youtube не работает?

На самом деле без детского ютуба вполне можно прожить, если обратиться к отечественным видеохостингам. Да, они во всем проигрывают, но детский контент там есть. Первый вариант — самый очевидный, по мнению, «Новых Известий» Rutube. Что интересно, есть тут и детский сегмент блогеров, и те самые мультики, которые любят смотреть дети. «Маша и Медведь», «Жила-была Царевна», «Школа кролика Бобо», «Развлечеба» и т. д.