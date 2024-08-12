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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Возвращайте «Теленяню?» Где смотреть мультики, если детский Youtube не работает?

Возвращайте «Теленяню?» Где смотреть мультики, если детский Youtube не работает?

12 августа 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Вместе с проблемами с Ютубом проблемы настигли не только взрослое население. Но и даже самое маленькое. Они в, что ни на есть, настоящем кризисе. Смотреть мультики то больше негде. Ну, или почти. Главное, знать, где искать.
Сюжет
Дети

На самом деле без детского ютуба вполне можно прожить, если обратиться к отечественным видеохостингам. Да, они во всем проигрывают, но детский контент там есть. Первый вариант — самый очевидный, по мнению, «Новых Известий» Rutube. Что интересно, есть тут и детский сегмент блогеров, и те самые мультики, которые любят смотреть дети. «Маша и Медведь», «Жила-была Царевна», «Школа кролика Бобо», «Развлечеба» и т. д.

Работает сервис не очень стабильно, да и плейлисты придется составлять заново уже родителям. Но если Ютуба нет — можно пользоваться тем, что под рукой.

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А чтобы смотреть без рекламы, можно уйти на стриминг сервисы. Но там за удовольствие надо платить. В среднем подписка стоит от 200 до 800 рублей. И что любопытно, мультики здесь есть, но не все, некоторые нужно искать целенаправленно.

А например, условный Wink предлагает еще и развивающие игры, можно сказать, приложение в приложении. Правда тогда оформлять подписку надо на год.

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Смотреть можно и, скажем так, по самым старым чертежам. То есть, без интернета и рекламы. Но тоже за деньги. Для этого есть приложение Яндекс.Плюс детям. За 400 рублей в месяц. Но вот оформлять надо сначала обычную подписку Плюс, а потом уже детскую.

Из хорошего: дает подписка плюс не только детский профиль, но и доступ к кинотеатрам «Амедиатеки», так что можно будет посмотреть что-то самому.

Внутри сервиса есть три приложения для детей. Это «Сказбука» для детей 3-6 лет, «Рисовайка» для детей 5-7 лет и «Кубокот» для детей 5-7 лет. Задачи здесь дошкольные, а в награду за выполнение — дают посмотреть короткий мультик.

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