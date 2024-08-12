В Тюмени сегодня потеплеет до +21

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В Тюмени 12 августа ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня. Утром термометры покажут +11…+19, днем ожидается до +19…+20, в вечерние часы температура воздуха составит +15…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 2,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:59, закат в 20:27, продолжительность дня 15 часов 28 минут.
В Тобольске 12 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +11…+18, днем потеплеет до +19…+20, в ночные часы термометры покажут +14…+15. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:44, закат в 20:20, продолжительность дня 15 часов 36 минут.
В Ишиме 12 августа синоптики обещают пасмурную погоду, кратковременные дожди в течение дня. Утром термометры покажут +11…+20, днем температура воздуха составит +19…+21, в вечернее время суток ожидается +14…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:48, закат в 20:07, продолжительность дня 15 часов 19 минут.