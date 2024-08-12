В Тюмени сегодня потеплеет до +21

В Тюмени 12 августа ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня. Утром термометры покажут +11…+19, днем ожидается до +19…+20, в вечерние часы температура воздуха составит +15…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 2,9 м/с.