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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В четвертой части The Witcher появится Геральт

В четвертой части The Witcher появится Геральт

12 августа 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Студия CD Projekt Red работает над четвертой частью серии игры «Ведьмак». Один из персонажей новой части — охотник на чудовищ по имени Геральт. Героя будет озвучивать Даг Кокл. Он рассказал, что Геральт не главная фигура игрового сюжета.

Актер не стал раскрывать всех деталей новой части. Какой персонаж станет центром сюжета, пока неизвестно. Как передает newkhakasiya.online, Даг Кокл не знаком со сценарием игры.

По информации разработчиков, кодовое название «Ведьмака» — Polaris. Над ним работают две трети сотрудников студии, то есть более четырехсот человек. Генеральный директор студии сообщил, что активная разработка игры запланирована на вторую половину этого года.

Напомним, осенью 2023 года над игрой работало около трехсот тридцати сотрудников. «Ведьмак» считается самым крупным проектом CD Projekt Red за все годы работы студии.

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