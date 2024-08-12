В четвертой части The Witcher появится Геральт

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Актер не стал раскрывать всех деталей новой части. Какой персонаж станет центром сюжета, пока неизвестно. Как передает newkhakasiya.online, Даг Кокл не знаком со сценарием игры.
По информации разработчиков, кодовое название «Ведьмака» — Polaris. Над ним работают две трети сотрудников студии, то есть более четырехсот человек. Генеральный директор студии сообщил, что активная разработка игры запланирована на вторую половину этого года.
Напомним, осенью 2023 года над игрой работало около трехсот тридцати сотрудников. «Ведьмак» считается самым крупным проектом CD Projekt Red за все годы работы студии.