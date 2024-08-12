РЭО: Транспортировку 80% медицинских отходов готовы взять на себя регоператоры

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сказал, что медицинские отходы делятся на пять классов по уровню эпидемиологической опасности: А, Б, В, Г и Д. Класс А составляет около 80 процентов от общего объема медицинских отходов и как безопасный в конечном итоге направляется на объекты для обращения с твердыми коммунальными отходами. К этой категории относятся халаты, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельное белье.