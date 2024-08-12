РЭО: Транспортировку 80% медицинских отходов готовы взять на себя регоператоры

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:45
Транспортировкой медицинских отходов класса А будут заниматься региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К такому классу отходов относятся, в частности, канцтовары, упаковка и мебель. Об этом пишет 56orb.ru.
Как сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, планируется усилить мониторинг и учет медицинских отходов: они должны быть предварительно обработаны перед тем, как будут направлены на объекты по обращению с отходами производства и потребления.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сказал, что медицинские отходы делятся на пять классов по уровню эпидемиологической опасности: А, Б, В, Г и Д. Класс А составляет около 80 процентов от общего объема медицинских отходов и как безопасный в конечном итоге направляется на объекты для обращения с твердыми коммунальными отходами. К этой категории относятся халаты, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельное белье.
Он отметил, что с 1 июля 2025 года отходы класса А будут передаваться регоператорам как твердые коммунальные отходы, что составляет примерно 2 млн тонн. Закон также вводит требования к учету таких медицинских отходов.
Отходы классов Б и В представляют собой эпидемиологическую опасность, включая, например, загрязненные кровью и биологическими выделениями инструменты, лабораторные отходы и прочее. Эти материалы должны проходить процесс обеззараживания и уничтожения, прежде чем войдут в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Отходы класса Г являются токсикологически опасными. К таким отходам относятся предметы, содержащие ртуть, а также отходы фармацевтических предприятий.
Отходы класса Д включают радиоактивные материалы и будут передаваться национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин считает, что роль СанПиН возрастет. В новых нормативных документах будут четко прописаны требования к процессу обеззараживания и, вероятно, появятся дополнительные пункты, касающиеся регулирования работы с медицинскими отходами. Роспотребнадзор останется главным ведомством, которое будет определять правила обращения с медицинскими отходами.