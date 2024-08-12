Огромный логистический центр Ozon строят под Тюменью

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Распредцентр возводит краснодарский девелопер «Евродом Групп». Общая стоимость строительства оценивается в сумму около 6 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда — собственные деньги инвестора, 2,8 миллиарда рублей — заемные.
По планам, в эксплуатацию объект будет сдан в 2026 году. Общая его площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Распределительный центр Ozon даст региону порядка 6 тысяч новых рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на Велижанском тракте построят в ближайшие два года распределительный центр «Монетки» площадью более 19 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта потратят порядка 2 миллиардов рублей.