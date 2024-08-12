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Под Тюменью продолжается строительство склада Ozon

Огромный логистический центр Ozon строят под Тюменью

12 августа 2024, 08:19
Фото: 1MI

Под Тюменью продолжается строительство склада Ozon

Работы по возведению распределительного центра в районе села Успенка начались в конце 2023 года. В настоящее время завершаются работы по строительству первой очереди — двух складов площадью 66,5 тысячи квадратных метров, ангара и трех КПП.

Распредцентр возводит краснодарский девелопер «Евродом Групп». Общая стоимость строительства оценивается в сумму около 6 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда — собственные деньги инвестора, 2,8 миллиарда рублей — заемные.

По планам, в эксплуатацию объект будет сдан в 2026 году. Общая его площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Распределительный центр Ozon даст региону порядка 6 тысяч новых рабочих мест.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на Велижанском тракте построят в ближайшие два года распределительный центр «Монетки» площадью более 19 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта потратят порядка 2 миллиардов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Склады#Ozon
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