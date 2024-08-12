Огромный логистический центр Ozon строят под Тюменью

Под Тюменью продолжается строительство склада Ozon

Работы по возведению распределительного центра в районе села Успенка начались в конце 2023 года. В настоящее время завершаются работы по строительству первой очереди — двух складов площадью 66,5 тысячи квадратных метров, ангара и трех КПП.