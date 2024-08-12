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Posted Вчера, 20:52

Published Вчера, 20:52

Modified Вчера, 20:52

Updated Вчера, 20:52

Дэвид Копперфилд и фото его пентхауса в Нью-Йорке из искового заявления

На известного фокусника Копперфилда подали в суд из-за разгрома пентхауса

12 августа 2024, 20:52
Фото: Верховный суд штата Нью-Йорк; Гэри Гершофф/Getty
Дэвид Копперфилд и фото его пентхауса в Нью-Йорке из искового заявления
На известного иллюзиониста Дэвида Копперфилда поступило в суд исковое заявление с требованием компенсировать 2,5 миллиона долларов за ущерб, причиненный его пентхаусу в Нью-Йорке.

Как информирует newia.ru, инициатором иска выступил совет управляющих кондоминиума Galleria — элитного жилого комплекса в Манхэттене, который указывает, что фокусник практически полностью разгромил свое жилье.

По данным иска, Копперфилд купил данную квартиру в 1997 году, а через год передал права собственности на нее своей компании Sky Tower, зарегистрированной в Неваде.

Как утверждает совет, иллюзионист довел «ранее безупречное» жилье в непригодное для проживания состояние. Теперь для проведения ремонтных работ в этой квартире, а также в соседних требуется возмещение убытков в размере 2,5 миллиона долларов.

В иске также представлены фотоматериалы значительных повреждений, включая полы, стены, потолки и ванную.

Правление также отмечает, что Копперфилд привел в негодность клапан, который обслуживает его блок, что повлияло на общие элементы и лифтовые системы здания.

Совет также отмечает, что фокусник не воспринимает данные проблемы всерьез, ограничиваясь лишь косметическим ремонтом. При этом совет утверждает, что возможное стремление Копперфилда разрушать собственное жилье и позволять ему приходить в состояние упадка совершенно непонятно, особенно учитывая, что он продолжает владеть квартирой и намеревается ее продать.

#Общество
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