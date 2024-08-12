На известного фокусника Копперфилда подали в суд из-за разгрома пентхауса

Совет также отмечает, что фокусник не воспринимает данные проблемы всерьез, ограничиваясь лишь косметическим ремонтом. При этом совет утверждает, что возможное стремление Копперфилда разрушать собственное жилье и позволять ему приходить в состояние упадка совершенно непонятно, особенно учитывая, что он продолжает владеть квартирой и намеревается ее продать.