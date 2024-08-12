На известного фокусника Копперфилда подали в суд из-за разгрома пентхауса

Posted Вчера, 20:52
Published Вчера, 20:52
Modified Вчера, 20:52
Updated Вчера, 20:52
Как информирует newia.ru, инициатором иска выступил совет управляющих кондоминиума Galleria — элитного жилого комплекса в Манхэттене, который указывает, что фокусник практически полностью разгромил свое жилье.
По данным иска, Копперфилд купил данную квартиру в 1997 году, а через год передал права собственности на нее своей компании Sky Tower, зарегистрированной в Неваде.
Как утверждает совет, иллюзионист довел «ранее безупречное» жилье в непригодное для проживания состояние. Теперь для проведения ремонтных работ в этой квартире, а также в соседних требуется возмещение убытков в размере 2,5 миллиона долларов.
В иске также представлены фотоматериалы значительных повреждений, включая полы, стены, потолки и ванную.
Правление также отмечает, что Копперфилд привел в негодность клапан, который обслуживает его блок, что повлияло на общие элементы и лифтовые системы здания.
Совет также отмечает, что фокусник не воспринимает данные проблемы всерьез, ограничиваясь лишь косметическим ремонтом. При этом совет утверждает, что возможное стремление Копперфилда разрушать собственное жилье и позволять ему приходить в состояние упадка совершенно непонятно, особенно учитывая, что он продолжает владеть квартирой и намеревается ее продать.