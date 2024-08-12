Как цифровизация помогла развитию тюменского здравоохранения

Процесс цифровизации Тюменской области начался в 2013 году с отмены бумажных медицинских карт и их замены на электронные карты пациента. Как с тех пор изменились медицинские сервисы в регионе, рассказали в областном департаменте информатизации.

Сейчас медицинские учреждения региона с помощью информационной системы сферы здравоохранения могут вести: • данные пациентов; • учет оказанных услуг; • учет лекарственного обеспечения граждан и т. д. Кроме того, система позволяет управлять ресурсами медицинских организаций и планировать текущую деятельность. Ключевые цифры: • К системе подключены все поликлиники и стационары Тюменской области. • В базу добавлены сведения почти о 2-х миллионах пациентов. • Ежегодно формируется более 2,7 миллионов электронных рецептов. • Ежемесячно в системе обрабатывается до 400 тысяч лабораторных исследований. • В региональной радиологической системе работает 31 организация. Также к единой системе скорой медицинской помощи подключены все организации скорой медицинской помощи региона, а работники скорой помощи заполняют данные пациентов, находясь на вызовах, удаленно, с помощью планшетов. Кроме того, жителям области доступны медицинские услуги онлайн посредством мобильного приложения «Телемед 72» и Госуслуг (https://t.me/di72to/1855). С начала года через «Телемед 72» к врачу записались более 350 тысяч раз.