Как цифровизация помогла развитию тюменского здравоохранения

Posted 12 августа, 12:23
Published 12 августа, 12:23
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сейчас медицинские учреждения региона с помощью информационной системы сферы здравоохранения могут вести:
• данные пациентов;
• учет оказанных услуг;
• учет лекарственного обеспечения граждан и т. д.
Кроме того, система позволяет управлять ресурсами медицинских организаций и планировать текущую деятельность.
Ключевые цифры:
• К системе подключены все поликлиники и стационары Тюменской области.
• В базу добавлены сведения почти о 2-х миллионах пациентов.
• Ежегодно формируется более 2,7 миллионов электронных рецептов.
• Ежемесячно в системе обрабатывается до 400 тысяч лабораторных исследований.
• В региональной радиологической системе работает 31 организация.
Также к единой системе скорой медицинской помощи подключены все организации скорой медицинской помощи региона, а работники скорой помощи заполняют данные пациентов, находясь на вызовах, удаленно, с помощью планшетов.
Кроме того, жителям области доступны медицинские услуги онлайн посредством мобильного приложения «Телемед 72» и Госуслуг (https://t.me/di72to/1855).
С начала года через «Телемед 72» к врачу записались более 350 тысяч раз.