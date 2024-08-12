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Posted 12 августа, 12:23

Published 12 августа, 12:23

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Как цифровизация помогла развитию тюменского здравоохранения

Как цифровизация помогла развитию тюменского здравоохранения

12 августа 2024, 12:23
Фото: nashgorod.ru
Процесс цифровизации Тюменской области начался в 2013 году с отмены бумажных медицинских карт и их замены на электронные карты пациента. Как с тех пор изменились медицинские сервисы в регионе, рассказали в областном департаменте информатизации.

Сейчас медицинские учреждения региона с помощью информационной системы сферы здравоохранения могут вести:

• данные пациентов;

• учет оказанных услуг;

• учет лекарственного обеспечения граждан и т. д.

Кроме того, система позволяет управлять ресурсами медицинских организаций и планировать текущую деятельность.

Ключевые цифры:

• К системе подключены все поликлиники и стационары Тюменской области.

• В базу добавлены сведения почти о 2-х миллионах пациентов.

• Ежегодно формируется более 2,7 миллионов электронных рецептов.

• Ежемесячно в системе обрабатывается до 400 тысяч лабораторных исследований.

• В региональной радиологической системе работает 31 организация.

Также к единой системе скорой медицинской помощи подключены все организации скорой медицинской помощи региона, а работники скорой помощи заполняют данные пациентов, находясь на вызовах, удаленно, с помощью планшетов.

Кроме того, жителям области доступны медицинские услуги онлайн посредством мобильного приложения «Телемед 72» и Госуслуг (https://t.me/di72to/1855).

 

С начала года через «Телемед 72» к врачу записались более 350 тысяч раз.

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