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Posted 12 августа 2024, 10:41

Published 12 августа 2024, 10:41

Modified 12 августа 2024, 10:43

Updated 12 августа 2024, 10:43

56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

Исполнил воинский долг. 56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

12 августа 2024, 10:41
Фото: 1MI.

56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

В Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. 56-летний Евгений Котриков погиб на фронте в ходе украинского конфликта.

В паблике «Типичный Тобольск» появилась информация о гибели 56-летнего тюменца Евгения Котрикова. Отважный мужчина выполнял поставленные боевые задачи и отстаивал интересы государства.

Известно, что участник спецоперации трагически погиб 25 июля 2024 года на фронте в ходе одного из боев.

— Нина, очень жаль. Терпения и сил вашей семье, — написала ВКонтакте знакомая семьи Елена Баженова.
— Терпения и сил пережить это горе. Жене вечная память, — выразила соболезнования другая тюменка.

Прощание с бойцом СВО Евгением Котриковым состоится в среду, 14 августа, в Тобольске в траурном зале. Отпевание и похороны пройдут на Алемасовском кладбище. Поминальный обед — в кафе «Арарат».

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Ранее «Наш город» писал о том, что ще один 18-летний тюменец погиб в зоне специальной военной операции. Станислав Коверец отважно выполнял поставленные боевые задачи.

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