Искупаться, вкусно поесть и погулять! Где можно отдохнуть летом в Тюмени?

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Каждый год горожане и туристы задаются вопросом, где отдохнуть в Тюмени? Первым делом на ум приходят базы отдыха, каждая из которых имеет индивидуальный стиль. Одна из ярких представителей — база отдыха «Гнездо», где можно отдохнуть в домике на дереве или снять обустроенный большой автобус, внутри которого будет все необходимое для посиделок с друзьями или в кругу семьи.
Вход на территорию в будни для взрослых будет стоить 300 рублей, а в выходные — 370 рублей. Для детей вход будет бесплатным. Также, если вы не знаете, где отдохнуть летом, то можете снять домик или беседку. На территории есть мангальная зона, спортивная площадка и ряд других развлечений.
Туристы приезжают в город и часто спрашивают, где отдохнуть в Тюмени? И часто их направляют в аквапарк «ЛетоЛето» и не зря. Этот аквапарк является самым большой на территории Урала и Западной Сибири. К тому же, если вы не знаете, где отдохнуть с детьми, то этот вариант вам тоже подходит. Высота самой большой горки здесь достигает 16 метров!
Чтобы отдохнуть и искупать там придется заплатить за вход 3700 по тарифу, подразумевающему отдых в СПА-зоне и 4500, если вы хотите отдохнуть еще и в аквапарке.
Также здесь есть открытый бассейн, а потому, задаваясь вопросом, где можно отдохнуть в Тюмени летом и искупаться, ответ вы найдете в «ЛетоЛето».
Если же вы готовы отправиться в небольшое путешествие, то можно забронировать номер, домик или таунхаус в санатории «Сибирь». Здесь огромная территория для прогулок, работает прокат велосипедов, роликов, самокатов и прочего инвентаря. Также в санатории есть свой СПА-центр с саунами и уличным бассейном.
Стоимость проживания в санатории стартует от 13 тысяч рублей в сутки, если вы планируете снять домик. Номера со включенным питанием обойдутся в сумму от 13700 в сутки.
Если же вы думаете, где отдохнуть недорого и не выезжая далеко за пределы города, то стоит присмотреться к «Пруду Лесному». На территории располагается водоем, где разрешено купания, также имеются спортивные площадки и прокат инвентаря.
Вход на территории стоит 300 рублей для обычных гостей и 200 рублей для тех, у кого есть право на льготы.
А если вы задумались, где лучше отдыхать летом и узнавать что-то новое, то стоит посетить музей имени И. Я. Словцова. Здесь регулярно открываются новые выставки, гулять по которым можно часами! Музей порадует, как ценителей классики, так и приверженцев современного искусства.
Комплексный билет для посещения музейного пространства будет стоить 680 рублей. Для пенсионеров и студентов действуют скидки и акции.
Где отдохнуть с детьми в тюмени, чтобы им было интересно? Хорошим вариантом будет музей «Городская Дума». Здесь два больших зала, в которых размещаются три постоянные выставки: «Окно в природу», «Тюменские куранты», «Тюмень — Война — Великая Победа!». Также здесь хранится самый большой скелет мамонта!
Стоимость билета стартует от 180 рублей.
Также культурно отдохнуть можно в Тюменском драматическом театре. Местных артистов уже знают по всей стране. Здесь играют, как спектакли для взрослых, так и для детей. Также на территории располагается «арт-кафе» для приятного времяпрепровождения.
Стоимость билетов начинается от 300 рублей, цена зависит от спектакля, зала и выбранного места.
Если-де вы хотите активно отдохнуть на природе, то можете смело брать велосипеды и ехать в Гилевскую рощу. Там также обустроили парк с тропинками-мостиками, проходящими через гущу леса. Там также можно увидеть краснокнижные растения и уникальную речку Ключи, которая является объектом федерального значения.
Также что, размышляя где отдохнуть летом, стоит присмотреться и к этому варианту.
Еще одна природная локация в Тюмени — экопарк Затюменский. Он отлично подойдет для прогулок всей семьей пешком, занятий спортом, катаний на велосипеде или самокате, а также для организации пикника. Вдоль границ парка находятся небольшие кафе и места аренды спортивного оборудования. Для малышей доступны две большие игровые площадки.
А если вы рассуждаете, где отдохнуть в Тюмени приятным летним вечером, но далеко ехать не хотите, то приходите на улицу Дзержинского. Здесь регулярно выступают уличные артисты, а «тюменский арбат» окружен различными кафе и ресторанами, где каждый сможет найти себе что-то по душе!