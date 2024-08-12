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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Где можно отдохнуть летом в Тюмени?

Искупаться, вкусно поесть и погулять! Где можно отдохнуть летом в Тюмени?

12 августа 2024, 05:47
Фото: 1MI
Где можно отдохнуть летом в Тюмени?
Даже коренные тюменцы не всегда знают, куда поехать летом, чтобы хорошо отдохнуть и попробовать что-то новое. Мы собрали для вас 10 лучших мест для летнего отдыха по-тюменски!
Сюжет
Отдых

База отдыха «Гнездо»

Где можно отдохнуть в ТюмениГде можно отдохнуть в Тюмени
Где можно отдохнуть в ТюмениГде можно отдохнуть в Тюмени
Где можно отдохнуть в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Каждый год горожане и туристы задаются вопросом, где отдохнуть в Тюмени? Первым делом на ум приходят базы отдыха, каждая из которых имеет индивидуальный стиль. Одна из ярких представителей — база отдыха «Гнездо», где можно отдохнуть в домике на дереве или снять обустроенный большой автобус, внутри которого будет все необходимое для посиделок с друзьями или в кругу семьи.

Вход на территорию в будни для взрослых будет стоить 300 рублей, а в выходные — 370 рублей. Для детей вход будет бесплатным. Также, если вы не знаете, где отдохнуть летом, то можете снять домик или беседку. На территории есть мангальная зона, спортивная площадка и ряд других развлечений.

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Аквапарк «ЛетоЛето»

Где отдохнуть с детьмиГде отдохнуть с детьми

Туристы приезжают в город и часто спрашивают, где отдохнуть в Тюмени? И часто их направляют в аквапарк «ЛетоЛето» и не зря. Этот аквапарк является самым большой на территории Урала и Западной Сибири. К тому же, если вы не знаете, где отдохнуть с детьми, то этот вариант вам тоже подходит. Высота самой большой горки здесь достигает 16 метров!

Чтобы отдохнуть и искупать там придется заплатить за вход 3700 по тарифу, подразумевающему отдых в СПА-зоне и 4500, если вы хотите отдохнуть еще и в аквапарке.

Также здесь есть открытый бассейн, а потому, задаваясь вопросом, где можно отдохнуть в Тюмени летом и искупаться, ответ вы найдете в «ЛетоЛето».

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Санаторий «Сибирь»

Где отдохнуть с детьмиГде отдохнуть с детьми
Где отдохнуть с детьмиГде отдохнуть с детьми
Где отдохнуть с детьмиГде отдохнуть с детьми
Где отдохнуть с детьми
Фото: nashgorod.ru

Если же вы готовы отправиться в небольшое путешествие, то можно забронировать номер, домик или таунхаус в санатории «Сибирь». Здесь огромная территория для прогулок, работает прокат велосипедов, роликов, самокатов и прочего инвентаря. Также в санатории есть свой СПА-центр с саунами и уличным бассейном.

Стоимость проживания в санатории стартует от 13 тысяч рублей в сутки, если вы планируете снять домик. Номера со включенным питанием обойдутся в сумму от 13700 в сутки.

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База отдыха «Пруд Лесной»

Где отдохнуть недорогоГде отдохнуть недорого
Где отдохнуть недорого
Фото: Пруд Лесной

Если же вы думаете, где отдохнуть недорого и не выезжая далеко за пределы города, то стоит присмотреться к «Пруду Лесному». На территории располагается водоем, где разрешено купания, также имеются спортивные площадки и прокат инвентаря.

Вход на территории стоит 300 рублей для обычных гостей и 200 рублей для тех, у кого есть право на льготы.

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Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

Где лучше отдыхать?Где лучше отдыхать?
Где лучше отдыхать?Где лучше отдыхать?
Где лучше отдыхать?Где лучше отдыхать?
Где лучше отдыхать?
Фото: nashgorod.ru

А если вы задумались, где лучше отдыхать летом и узнавать что-то новое, то стоит посетить музей имени И. Я. Словцова. Здесь регулярно открываются новые выставки, гулять по которым можно часами! Музей порадует, как ценителей классики, так и приверженцев современного искусства.

Комплексный билет для посещения музейного пространства будет стоить 680 рублей. Для пенсионеров и студентов действуют скидки и акции.

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Краеведческий музей «Городская Дума»

Где отдохнуть в ТюмениГде отдохнуть в Тюмени
Где отдохнуть в Тюмени
Фото: Музей «Городская Дума»

Где отдохнуть с детьми в тюмени, чтобы им было интересно? Хорошим вариантом будет музей «Городская Дума». Здесь два больших зала, в которых размещаются три постоянные выставки: «Окно в природу», «Тюменские куранты», «Тюмень — Война — Великая Победа!». Также здесь хранится самый большой скелет мамонта!

Стоимость билета стартует от 180 рублей.

Тюменский драматический театр

Где можно отдохнуть?Где можно отдохнуть?
Где можно отдохнуть?
Фото: 2 ГИС

Также культурно отдохнуть можно в Тюменском драматическом театре. Местных артистов уже знают по всей стране. Здесь играют, как спектакли для взрослых, так и для детей. Также на территории располагается «арт-кафе» для приятного времяпрепровождения.

Стоимость билетов начинается от 300 рублей, цена зависит от спектакля, зала и выбранного места.

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Гилевская роща

Если-де вы хотите активно отдохнуть на природе, то можете смело брать велосипеды и ехать в Гилевскую рощу. Там также обустроили парк с тропинками-мостиками, проходящими через гущу леса. Там также можно увидеть краснокнижные растения и уникальную речку Ключи, которая является объектом федерального значения.

Также что, размышляя где отдохнуть летом, стоит присмотреться и к этому варианту.

Где отдохнуть в Тюмени?Где отдохнуть в Тюмени?
Где отдохнуть в Тюмени?
Фото: nashgorod.ru
Тюменцы начали продавать очередь на беседки в Гилевской роще
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Экопарк Затюменский

Еще одна природная локация в Тюмени — экопарк Затюменский. Он отлично подойдет для прогулок всей семьей пешком, занятий спортом, катаний на велосипеде или самокате, а также для организации пикника. Вдоль границ парка находятся небольшие кафе и места аренды спортивного оборудования. Для малышей доступны две большие игровые площадки.

Где отдохнуть в ТюмениГде отдохнуть в Тюмени
Где отдохнуть в ТюмениГде отдохнуть в Тюмени
Где отдохнуть в ТюмениГде отдохнуть в Тюмени
Где отдохнуть в Тюмени
Фото: 1MI
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Улица Дзержинского

Где отдохнуть в Тюмени?Где отдохнуть в Тюмени?
Где отдохнуть в Тюмени?
Фото: nashgorod.ru

А если вы рассуждаете, где отдохнуть в Тюмени приятным летним вечером, но далеко ехать не хотите, то приходите на улицу Дзержинского. Здесь регулярно выступают уличные артисты, а «тюменский арбат» окружен различными кафе и ресторанами, где каждый сможет найти себе что-то по душе!

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