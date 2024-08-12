Искупаться, вкусно поесть и погулять! Где можно отдохнуть летом в Тюмени?

Туристы приезжают в город и часто спрашивают, где отдохнуть в Тюмени? И часто их направляют в аквапарк «ЛетоЛето» и не зря. Этот аквапарк является самым большой на территории Урала и Западной Сибири. К тому же, если вы не знаете, где отдохнуть с детьми, то этот вариант вам тоже подходит. Высота самой большой горки здесь достигает 16 метров!