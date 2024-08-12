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Posted 12 августа 2024, 07:52

Published 12 августа 2024, 07:52

Modified 12 августа 2024, 07:54

Updated 12 августа 2024, 07:54

Директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей

12 августа 2024, 07:52
Сюжет
Зарплата
Руководитель одной из организаций Тюмени задолжал своим сотрудникам зарплату на общую сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов.

Платить зарплату мужчина перестал в феврале 2024 года. Название компании не называется, однако, известно, что она занималась энергоснабжением.

В общей сложности директор задолжал выплаты 81 человеку.

Судебные приставы наложили арест на 10 автомобилей фирмы, из-за чего работать стало невозможно. Тогда руководитель быстро нашел деньги и погасил задолженность.

Ранее «Наш город» сообщал, что пенсионерку из Тюмени Татьяну Назарову, отдавшую мошенникам 12 миллионов рублей, отправят в Москву в институт имени Сербского для проверки ее психологического состояния. Провести экспертизу потребовал суд Тюмени.

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