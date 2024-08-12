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Более 15 млрд рублей привлекли МСП легкой промышленности за счет господдержки

Более 15 млрд рублей привлекли МСП легкой промышленности за счет господдержки

12 августа 2024, 09:26
Фото: freepik
В первой половине 2024 года предприятия легкой промышленности сумели привлечь почти 15,7 млрд рублей в виде 900 кредитов на условиях субсидирования и с гарантиями от Корпорации МСП и гарантийных организаций регионов.

РИА сообщает, что из данной суммы более 10 миллиардов рублей получили малые и микропредприятия, которые чаще сталкиваются с трудностями при получении банковского финансирования. Количество одобренных кредитов увеличилось на 33%, в то время как общий объем помощи остался на уровне 2023 года.

Среди регионов-лидеров, получивших наибольшую финансовую поддержку, выделяются Москва (2,9 млрд рублей), Ивановская область (2,2 млрд рублей), Московская область (1,1 млрд рублей), а также Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 млрд рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 млрд рублей).

При этом более 200 компаний стали участниками инициативы «МСП шьет», в рамках которой они получили помощь в реализации своей продукции и поддержку по вопросам государственных субсидий.

Стоит отметить, что инициатива «МСП шьет» стартовала в начале 2024 года с целью поддержки отечественных производителей в сфере производства одежды, обуви, аксессуаров и косметики. За полгода работы проекта было организовано два этапа отбора для льготного размещения в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».

Двенадцать компаний получили шанс представить свои бренды в универмаге, среди которых производители курток, пуховиков, женской одежды, декоративной и уходовой косметики, а также бижутерии.

В рамках проекта также состоялся акселератор для индустрии моды и красоты. Участники программы занимались привлечением клиентов, оптимизацией расходов на бизнес-процессы и развитием маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал продавать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, что способствовало увеличению продаж на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi зафиксировала рост количества заказов на 30%.

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