Более 15 млрд рублей привлекли МСП легкой промышленности за счет господдержки

В рамках проекта также состоялся акселератор для индустрии моды и красоты. Участники программы занимались привлечением клиентов, оптимизацией расходов на бизнес-процессы и развитием маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал продавать свою продукцию на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, что способствовало увеличению продаж на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi зафиксировала рост количества заказов на 30%.