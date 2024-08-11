В Тюмени сегодня потеплеет до +19

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
В Тюмени 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром столбики термометров покажут +10…+17, днем потеплеет до +19…+18, в вечернее время суток температура воздуха составит +10…+13 Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:57, закат в 20:29, продолжительность дня 15 часов 32 минуты.
В Тобольске 11 августа синоптики обещают пасмурную погоду, дождь в первой половине дня. Утром ожидается +10…+16, днем потеплеет до +16…+17, в ночные часы температура воздуха составит +12…+10. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:42, закат в 20:23, продолжительность дня 15 часов 41 минута.
В Ишиме 11 августа синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в утренние часы. Утром термометры покажут +10…+17, к полудню воздух прогреется до +18, в вечернее время суток температура воздуха составит +9…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:46, закат в 20:09, продолжительность дня 15 часов 23 минуты.