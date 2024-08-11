В Тюмени сегодня потеплеет до +19

В Тюмени 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром столбики термометров покажут +10…+17, днем потеплеет до +19…+18, в вечернее время суток температура воздуха составит +10…+13 Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.