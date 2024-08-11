Мигрантам в Тюменской области стали чаще отказывать в разрешении на проживание

Posted 11 августа 2024, 11:04
Published 11 августа 2024, 11:04
Modified 11 августа 2024, 11:06
Updated 11 августа 2024, 11:06
Данная тенденция связана с ужесточением миграционного законодательства. Также вследствие регулярных проверок силовиков, на 60% выросло количество депортированных из страны иностранцев — с 298 до 751.
Не разрешили въезд 1355 иностранным гражданам (+50,7%). При этом количество выданных видов на жительство осталось практически на том же уровне, продемонстрировав снижение лишь на 0,2%, — 1793, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выявили 13 нелегальных мигрантов. Теперь иностранцам грозит депортация.