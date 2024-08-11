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Posted 11 августа 2024, 11:04

Published 11 августа 2024, 11:04

Modified 11 августа 2024, 11:06

Updated 11 августа 2024, 11:06

Мигрантам в Тюменской области стали чаще отказывать в разрешении на проживание

Мигрантам в Тюменской области стали чаще отказывать в разрешении на проживание

11 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В Тюменской области почти на четверть, на 23%, сократилось число иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации. По данным УМВД по Тюменской области, за последний год на 64% снизилось и количество выданных разрешений на временное проживание — с 647 до 233.

Данная тенденция связана с ужесточением миграционного законодательства. Также вследствие регулярных проверок силовиков, на 60% выросло количество депортированных из страны иностранцев — с 298 до 751.

Не разрешили въезд 1355 иностранным гражданам (+50,7%). При этом количество выданных видов на жительство осталось практически на том же уровне, продемонстрировав снижение лишь на 0,2%, — 1793, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выявили 13 нелегальных мигрантов. Теперь иностранцам грозит депортация.

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