Ишимские стоматологи вернули пациентке возможность жить полной жизнью

Под общим наркозом Надежде была проведена резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционная трепанация лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Как вспоминает Надежда Н., она не могла полноценно говорить, питаться: «У меня удалили половину верхней челюсти, гайморову пазуху. После операции было сложно принимать даже жидкую пищу, потому что она могла выливаться через нос». В 2024 году Надежда обратилась в стоматологическую поликлинику. Лечащим врачом-стоматологом-ортопедом Глебом Сергеевичем Щетковым был составлен план лечения, выполнено протезирование съемными конструкциями с закрытием оро-антрального сообщения.