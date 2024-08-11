Ишимские стоматологи вернули пациентке возможность жить полной жизнью

Posted 11 августа, 13:14
Published 11 августа, 13:14
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
После перенесенной коронавирусной инфекции у женщины появилось затрудненное носовое дыхание, постоянное отделяемое из носа.
Симптомы не проходили в течение долгого времени, и в ноябре 2021 года Надежда была в экстренном порядке госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ №2 (г.Тюмень), где был поставлен диагноз — мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета.
«В народе это заболевание называют „черной плесенью“, — пояснила Татьяна Викторовна Сорокина, заведующий стоматологической службой-врач-стоматолог-хирург Областной больницы №4. — Действительно, мукоромикоз, как и плесень, очень быстро распространяется по смежным тканям, разрушая их».
Под общим наркозом Надежде была проведена резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционная трепанация лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Как вспоминает Надежда Н., она не могла полноценно говорить, питаться: «У меня удалили половину верхней челюсти, гайморову пазуху. После операции было сложно принимать даже жидкую пищу, потому что она могла выливаться через нос». В 2024 году Надежда обратилась в стоматологическую поликлинику. Лечащим врачом-стоматологом-ортопедом Глебом Сергеевичем Щетковым был составлен план лечения, выполнено протезирование съемными конструкциями с закрытием оро-антрального сообщения.