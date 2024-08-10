Тюменские хирурги выполнили уникальную операцию на сердце

Проблемы со здоровьем у женщины начались после коронавирусной инфекции. До болезни она вела активный образ жизни и дисциплинированно проходила профилактические осмотры. Но спустя несколько месяцев после выздоровления, у нее появились тревожные симптомы — мучили головокружения и одышка, которые появлялись даже при обычной ходьбе.



«При поступлении в кардиологическое отделение ОКБ №1 женщина уже находилась в жизнеугрожающем состоянии. Хроническая сердечная недостаточность оценивалась 4 функциональным классом, это означает, что даже в покое она испытывала одышку. Также была выраженная клиника синдрома обкрадывания кровоснабжения головного мозга. Отмечалась слабость и предобморочные состояния. Впоследствии, на основании проведенного обследования, пациентке был поставлен диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия», — рассказала Решетникова Ольга Сергеевна, врач — кардиолог ОКБ №1.



Одной из форм этого заболевания является обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия, когда в сердце у пациента наблюдается массивное утолщение перегородки между желудочками. В норме ширина перегородки должна составлять не более 1 см, в то время как у Савии Григорьевны — 1,7 см. Это утолщение создает препятствие для нормального кровообращения. В данном случае требовалось срочное хирургическое вмешательство.Однако, открытая кардиохирургическая операция с большим разрезом грудины, была крайне противопоказана из-за возрастных ограничений и наличия сопутствующей патологии. В этом году пациентка отметила 70-летний юбилей. Шанс на спасение предоставляла операция малоинвазивным эндоваскулярным способом.



Врач рентгенэндоваскулярный хирург, кандидат мединцинких наук, Максим Геннадьевич Каштанов, работая ранее в Екатеринбурге, провел более 200-сот таких вмешательств, в Тюмени же они не практиковались. Внедрение передовых методик — приоритетная задача ОКБ №1 и оценив риски, медики приняли решение.



«Данный метод является высокотехнологичным и сегодня применяется лишь в двух медицинских центрах России. В 2017 году я обучался этой методике у известного профессора Йозефа Веселка из г. Прага. Метод заключается в спиртовой абляции проблемного участка сердечной мышцы. Так, под рентген-контролем мы вводим в одну из коронарных артерий специальный катетер, находим эту гипертрофированную мышцу и воздействием на нее небольшим количеством этилового спирта, который повреждает мышечные клетки в этой зоне и приводит к сокращению и уменьшению степени обструкции, устранению препятствия кровотоку. По сути, мы намеренно создаем микроинфаркт в нефункциональной зоне сердечной мышцы. Это может показаться парадоксальным решением, однако данный способ зарекомендовал себя как очень эффективный в таких ситуациях. Пациентке был возвращен нормальный кровоток», — рассказал Максим Геннадьевич Каштанов, к. м. н., врач — рентгенэндоваскулярный хирург, ОКБ №1.



Так, Савия Григорьевна Решетникова вошла в историю первой областной больницы как первая пациентка, благополучно перенесшая такую малоинвазивную процедуру как спиртовая (этаноловая) септальная абляция.



«Во время операции я была в сознании, все чувствовала и понимала. Доктор мне доступно все объяснил, даже схему нарисовал. Поэтому вместо паники или волнения я испытывала абсолютное доверие к людям в операционной. О философии жизни я тогда и не думала, мне просто очень хотелось вновь почувствовать свое свободное дыхание», — поделилась Савия Григорьевна Решетникова.



По словам врачей,