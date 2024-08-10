Александр Моор: более 60% тюменцев сделали спорт нормой жизни

«Особая признательность ветеранам спорта. В течение многих лет вы упорно и основательно закладывали надежный фундамент для нынешних спортивных побед и рекордов региона. Сегодня уже ваши ученики, новые чемпионы, успешно защищают на спортивных аренах честь области и страны», — резюмировал губернатор и пожелал профессиональным спортсменам и любителям активного образа жизни здоровья, счастья и высоких личных достижений.