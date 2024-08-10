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Posted 10 августа, 12:23

Published 10 августа, 12:23

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Александр Моор: более 60% тюменцев сделали спорт нормой жизни

Александр Моор: более 60% тюменцев сделали спорт нормой жизни

10 августа 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Тюменская область — спортивный регион. Этот факт отметил губернатор Александр Моор в своем поздравлении жителей области с Днем физкультурника.

Также глава региона напомнил о достижениях Тюменской области в сфере спорта.

«Уже более шестидесяти процентов тюменцев выбрали для себя спорт и физическую культуру нормой жизни. Для многих спорт стал семейной традицией, которая передается из поколения в поколение. В этот Год семьи, объявленный Президентом России, спортивные династии делятся с нами уникальным опытом и своей любовью к спорту», — сказано в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что 80-летняя история Тюменской области богата спортивными событиями и достижениями.

«Особая признательность ветеранам спорта. В течение многих лет вы упорно и основательно закладывали надежный фундамент для нынешних спортивных побед и рекордов региона. Сегодня уже ваши ученики, новые чемпионы, успешно защищают на спортивных аренах честь области и страны», — резюмировал губернатор и пожелал профессиональным спортсменам и любителям активного образа жизни здоровья, счастья и высоких личных достижений.

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