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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюмени будут судить криминального авторитета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Тюмени будут судить криминального авторитета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

9 августа 2024, 12:08
Фото: 1MI
В Тюменском областном суде вскоре рассмотрят уголовное дело в отношении жителя Ишима. Мужчина являлся членом преступной группировки.

По информации прокуратуры Тюменской области, вся необходима доказательная база по делу главы преступной группировки уже собрана. Утверждено обвинительное заключение, уточнили в ведомстве.

32-летний мужчина обвиняется по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Следствие считает, что житель Ишима организовывал сбор денег и иного имущества для осужденных. Он также помогал примириться представителям криминальной среды и рядовым гражданам.

Кроме того, мужчина обвиняется в других серьезных преступлениях — вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также крупный штраф.

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