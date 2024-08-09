В Тюмени будут судить криминального авторитета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По информации прокуратуры Тюменской области, вся необходима доказательная база по делу главы преступной группировки уже собрана. Утверждено обвинительное заключение, уточнили в ведомстве.
32-летний мужчина обвиняется по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Следствие считает, что житель Ишима организовывал сбор денег и иного имущества для осужденных. Он также помогал примириться представителям криминальной среды и рядовым гражданам.
Кроме того, мужчина обвиняется в других серьезных преступлениях — вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также крупный штраф.
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