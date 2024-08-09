Утепляемся: в Тюмени похолодает до +6

В Тюмени в пятницу похолодает до +9

На юге Тюменской области в пятницу, 9 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, день пройдет без осадков. В дневные часы температура воздуха составит +15…+20, в вечерние часы столбики термометров опустятся до +6…+11. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.