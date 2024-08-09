Утепляемся: в Тюмени похолодает до +6

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В Тюмени 9 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в утренние часы. Утром температура воздуха составит +10…+13, днем ожидается до +14…+17, в вечернее время суток термометры покажут +9…+11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенной. Восход в 4:53, закат в 20:34, продолжительность дня 15 часов 41 минута.
В Тобольске 9 августа ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Утром термометры покажут +11…+13, днем потеплеет до +16…+17, в ночные часы температура воздуха составит +8…+10. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле слабо возмущенной. Восход в 4:37, закат в 20:28, продолжительность дня 15 часов 51 минута.
В Ишиме 9 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, утром и днем кратковременные дожди, в вечерние часы без осадков. Утром термометры покажут +10…+13, к полудню поднимутся до +15…+17, ночью температура воздуха составит+9…+11. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле слабо возмущенной. Восход в 4:42, закат в 20:14, продолжительность дня 15 часов 32 минуты.