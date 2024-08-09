Тюменские врачи спасли от гангрены мужчину с пупочной грыжей

Posted 9 августа, 13:45
Published 9 августа, 13:45
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Мужчина был доставлен в больницу ночью бригадой скорой помощи. Пациент жаловался на сильные боли в области пупка, которые мучили его более 12 часов. О том, что у него пупочная грыжа, он знал, но она его не беспокоила, поэтому он не обращался за медицинской помощью. О возможности ущемления грыжи пациент даже не подозревал.
При подготовке к операции врач-анестезиолог-реаниматолог Флёра Фатыхова обнаружила нарушение в работе сердца по типу фибрилляции предсердий. Эта патология была выявлена впервые, и пациент никогда не находился на учете у кардиолога.
«Мы понимали все возможные риски, но не могли позволить пациенту погибнуть от гангрены. Была проведена резекция тонкой кишки, во время которой удалось удалить 70 см пораженной части. Из операционной пациента вывезли на аппарате искусственной вентиляции легких и под постоянным контролем препаратов, поддерживающих работу сердца», — рассказал заведующий хирургическим отделением ОБ №15 Вадим Мухин.
После операции пациент был переведен в палату интенсивной терапии, где врачи продолжили наблюдение за его состоянием. Благодаря слаженной работе всего медицинского персонала, мужчине удалось стабилизироваться, и вскоре его состояние стало удовлетворительным. Сейчас он находится под наблюдением врачей и идет на поправку. В дальнейшем ему потребуется консультация кардиолога.