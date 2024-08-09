Тюменские врачи спасли от гангрены мужчину с пупочной грыжей

Мужчина был доставлен в больницу ночью бригадой скорой помощи. Пациент жаловался на сильные боли в области пупка, которые мучили его более 12 часов. О том, что у него пупочная грыжа, он знал, но она его не беспокоила, поэтому он не обращался за медицинской помощью. О возможности ущемления грыжи пациент даже не подозревал.