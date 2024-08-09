Почти 700 тюменских работодателей создали рабочие места для подростков

Posted 9 августа, 12:18
Published 9 августа, 12:18
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости несовершеннолетних граждан, а также граждан с инвалидностью.
Антон Сергеевич Шевелев, начальник отдела трудоустройства, специальных программ и профориентации управления по предоставлению государственных услуг населению, подробно рассказал о функциях службы занятости населения при содействии занятости указанных категорий граждан.
Так, в начале каждого года Центром занятости населения планируется занятость несовершеннолетних граждан с привлечением к указанной работе различных структур, включая администрации муниципальных образований, местные органы образования и органы социальной защиты населения.
В планах совместных действий определяются основные мероприятия, зона ответственности каждой из сторон, а также количественные и качественные характеристики совместной работы.
Кроме того органами службы занятости ежегодно организуется привлечение работодателей для создания рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан. В этом году предложение о сотрудничестве было направлено 4,5 тысячам работодателей.
«Приглашая работодателей к сотрудничеству мы выражаем заинтересованность и готовность в оказании необходимой методической помощи, будь то подбор ребят под конкретные профессии, оформление необходимой документации при приеме на работу подростков, размещение вакансий на портале Работа в России», — отметил Антон Сергеевич.
К августу текущего года удалось привлечь почти 700 работодателей, которые создали более 22 тысяч рабочих мест для трудоустройства подростков.
Для информирования самих несовершеннолетних сформированы и реализуются планы — графики проведения ярмарок-вакансий для трудоустройства несовершеннолетних.
По итогам первого полугодия 2024 года было также организовано и проведено 16 ярмарок-вакансий специализированных для несовершеннолетних.
По состоянию на 1 августа при содействии Центра занятости населения трудоустроено 17 тысяч подростков, до конца года планируется трудоустроить еще порядка 6 тысяч несовершеннолетних граждан.
Антон Сергеевич отметил, что при обращении гражданина с инвалидностью в органы службы занятости ему предлагается весь комплекс услуг, в том числе оказание при необходимости психологической поддержки, проведение комплекса мероприятий по социальной адаптации, включая помощь в составлении резюме, проработка навыков делового общения с работодателем, помощь при прохождении собеседования.
В 2024 году в Центре занятости населения создано подразделение для работы с уязвимыми категориями граждан, в том числе с инвалидами, специалисты которого будут оказывать индивидуальную помощь гражданам в поиске работы.
Ежегодно обращаемость граждан с инвалидностью в органы службы занятости населения снижается. Так, в 2022 году — 2,5 тысячи человек, в 2023 году — 2 тысячи человек, за 7 месяцев 2024 года — около 1,1 тысячи граждан с инвалидностью.
При этом за прошедший период 2024 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 848 инвалидов.
Дополнительно Антон Сергеевич рассказ об изменениях федерального законодательства в части квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, вступающих в силу с 01.09.2024 года.
В завершении заседания, директор департамента Александр Сидоров выступил перед членами Общественного совета, рассказав о ситуации на рынке труда Тюменской области по итогам первого полугодия 2024 года, отдельно выделив вопрос кадровой потребности в Тюменской области, в том числе прогнозной.