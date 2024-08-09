Почти 700 тюменских работодателей создали рабочие места для подростков

Антон Сергеевич отметил, что при обращении гражданина с инвалидностью в органы службы занятости ему предлагается весь комплекс услуг, в том числе оказание при необходимости психологической поддержки, проведение комплекса мероприятий по социальной адаптации, включая помощь в составлении резюме, проработка навыков делового общения с работодателем, помощь при прохождении собеседования.