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Posted 9 августа, 12:18

Published 9 августа, 12:18

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Почти 700 тюменских работодателей создали рабочие места для подростков

Почти 700 тюменских работодателей создали рабочие места для подростков

9 августа 2024, 12:18
Фото: 1MI
К августу этого года в Тюменской области для трудоустройства подростков предоставили места около 700 организаций и ИП. Такие данные предоставил региональный департамент труда на заседании Общественного совета при ведомстве.

Был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости несовершеннолетних граждан, а также граждан с инвалидностью.

Антон Сергеевич Шевелев, начальник отдела трудоустройства, специальных программ и профориентации управления по предоставлению государственных услуг населению, подробно рассказал о функциях службы занятости населения при содействии занятости указанных категорий граждан.

Так, в начале каждого года Центром занятости населения планируется занятость несовершеннолетних граждан с привлечением к указанной работе различных структур, включая администрации муниципальных образований, местные органы образования и органы социальной защиты населения.

В планах совместных действий определяются основные мероприятия, зона ответственности каждой из сторон, а также количественные и качественные характеристики совместной работы.

Кроме того органами службы занятости ежегодно организуется привлечение работодателей для создания рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан. В этом году предложение о сотрудничестве было направлено 4,5 тысячам работодателей.

«Приглашая работодателей к сотрудничеству мы выражаем заинтересованность и готовность в оказании необходимой методической помощи, будь то подбор ребят под конкретные профессии, оформление необходимой документации при приеме на работу подростков, размещение вакансий на портале Работа в России», — отметил Антон Сергеевич.

К августу текущего года удалось привлечь почти 700 работодателей, которые создали более 22 тысяч рабочих мест для трудоустройства подростков.

Для информирования самих несовершеннолетних сформированы и реализуются планы — графики проведения ярмарок-вакансий для трудоустройства несовершеннолетних.

По итогам первого полугодия 2024 года было также организовано и проведено 16 ярмарок-вакансий специализированных для несовершеннолетних.

По состоянию на 1 августа при содействии Центра занятости населения трудоустроено 17 тысяч подростков, до конца года планируется трудоустроить еще порядка 6 тысяч несовершеннолетних граждан.

Антон Сергеевич отметил, что при обращении гражданина с инвалидностью в органы службы занятости ему предлагается весь комплекс услуг, в том числе оказание при необходимости психологической поддержки, проведение комплекса мероприятий по социальной адаптации, включая помощь в составлении резюме, проработка навыков делового общения с работодателем, помощь при прохождении собеседования.

В 2024 году в Центре занятости населения создано подразделение для работы с уязвимыми категориями граждан, в том числе с инвалидами, специалисты которого будут оказывать индивидуальную помощь гражданам в поиске работы.

Ежегодно обращаемость граждан с инвалидностью в органы службы занятости населения снижается. Так, в 2022 году — 2,5 тысячи человек, в 2023 году — 2 тысячи человек, за 7 месяцев 2024 года — около 1,1 тысячи граждан с инвалидностью.

При этом за прошедший период 2024 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 848 инвалидов.

Дополнительно Антон Сергеевич рассказ об изменениях федерального законодательства в части квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, вступающих в силу с 01.09.2024 года.

В завершении заседания, директор департамента Александр Сидоров выступил перед членами Общественного совета, рассказав о ситуации на рынке труда Тюменской области по итогам первого полугодия 2024 года, отдельно выделив вопрос кадровой потребности в Тюменской области, в том числе прогнозной.

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