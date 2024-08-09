Ислаев: Стратегические задачи стройкомплекса Югры ориентированы на интересы жителей

Почти 40% из 783 социально значимых проектов программы «Карта развития Югры» так или иначе относятся к сфере строительства, — рассказал спикер думы Югры Борис Хохряков. К проектам первостепенной важности депутат отнес Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства и Научно-образовательный центр Пермского национального исследовательского политехнического университета. Помимо этого, он упомянул о приоритетном с точки зрения населения стационаре на 120 койко-мест, который должен быть построен в Урае, а также о просьбах жителей досрочно сдать в эксплуатацию школу на 1 725 мест в микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска и открыть в поселке Зеленоборск Советского района газораспределительную станцию.