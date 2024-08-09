Ислаев: Стратегические задачи стройкомплекса Югры ориентированы на интересы жителей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Дискуссия, участниками которой стали врио губернатора Югры Руслан Кухарук и вице-губернатор Азат Ислаев, а также главы ведущих строительных предприятий, была посвящена развитию отрасли строительства. Состоялось мероприятие в преддверии Дня строителя.
Участники встречи затрагивали темы аварийного жилья, комплексного развития территорий и коммунальной инфраструктуры, пишет muksun.fm.
По результатам обсуждения было проведено расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития».
Согласно заявлению главы региона, среди главных направлений проекта комплексного развития территорий (КРТ) в первую очередь следует упомянуть переселение жителей из ветхих и аварийных домов. Далее по значимости идут реновация старых территорий и экономическая выгода для застройщиков.
Решив вопросы с повторным прохождением государственной экспертизы, можно добиться сокращения сроков строительства жилья, отмечают предприниматели.
По словам вице-губернатора Азата Ислаева, Югра является одним из лучших регионов России по качеству дорожного покрытия, поскольку в округе активно работают над улучшением дорожной инфраструктуры.
В текущем году на дорожные работы будет выделено свыше 33,4 млрд рублей, из которых затраты на содержание автотрасс регионального значения составят 8,1 млрд рублей и на строительно-ремонтные работы — 3,8 млрд рублей. Примерно такую же сумму потратят на автодороги местного значения.
В поездках в муниципалитеты особенное внимание уделяется деловым беседам со строителями, о чем сообщил на расширенном совещании врио губернатора Югры.
Вице-губернатор Югры поделился сведениями о достижениях строительного блока, перечислив задачи, которые необходимо решить. Азат Ислаев отметил, что в настоящее время в строительной отрасли работает более 90 тысяч сотрудников.
«Создавать современную инфраструктуру для улучшения качества жизни югорчан — вот главная стратегическая задача стройкомплекса Югры», — подытожил он.
Почти 40% из 783 социально значимых проектов программы «Карта развития Югры» так или иначе относятся к сфере строительства, — рассказал спикер думы Югры Борис Хохряков. К проектам первостепенной важности депутат отнес Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства и Научно-образовательный центр Пермского национального исследовательского политехнического университета. Помимо этого, он упомянул о приоритетном с точки зрения населения стационаре на 120 койко-мест, который должен быть построен в Урае, а также о просьбах жителей досрочно сдать в эксплуатацию школу на 1 725 мест в микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска и открыть в поселке Зеленоборск Советского района газораспределительную станцию.