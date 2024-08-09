nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 9 августа, 14:00

Published 9 августа, 14:00

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Бойцы СВО провели «Урок мужества» для тюменских подростков

Бойцы СВО провели «Урок мужества» для тюменских подростков

9 августа 2024, 14:00
Фото: 1MI
В оздоровительном лагере на базе базе Областного центра профилактики и реабилитации прошел «Урок мужества». Мероприятие для подростков провели бойцы СВО, сообщает департамент социального развития региона.
Фото: пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации / сайт департамента соцразвития ТО

Ребята в возрасте 12-17 лет получили возможность напрямую пообщаться с настоящими героями, на счету которых множество спасенных судеб мирных жителей Донбасса. Недавно вернувшись «из-за ленточки», военнослужащие, которые на поле боя получили ордена «За заслуги перед Отечеством», рассказали ребятам, что движет сегодня каждым из российских солдат. Серьезный разговор, основанный на глубоких философских темах, касался любви к своей Родине и воспитания настоящих патриотов.

Гости, прибывшие к подросткам, являются членами казачьих формирований Тюменской области, на фронт они отправились добровольцами.

В Тюменской области мероприятия военно-патриотической направленности они проводят под эгидой не только российского казачества, но и при поддержке государственного фонда «Защитники Отчества».

Выступая перед собравшимися, статные мужчины в камуфляже предложили ребятам свою помощь в виде наставничества: каждый рассказал свою историю о том, как в подростковом возрасте он сам когда-то встретил значимого взрослого человека, который ему помог состояться и выбрать правильную дорогу в жизни. Благодаря правильным решениям, каждый из нынешних героев стал предметом гордости для своих родственников и заслужил уважение окружающих.

Одной из уставных задач Всероссийского казачьего общества является работа с молодежью и подростками, в том числе военно-патриотическое воспитание, приобщение к спорту и здоровому образу жизни. Именно поэтому казаки, выступившие перед ребятами, призвали их приходить тренироваться и обучаться вместе с ними, чтобы стать похожими на них и получить базовые нравственные принципы для дальнейших важных свершений на благо своего Отечества.

Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59