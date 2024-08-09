Бойцы СВО провели «Урок мужества» для тюменских подростков

Posted 9 августа, 14:00
Published 9 августа, 14:00
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Ребята в возрасте 12-17 лет получили возможность напрямую пообщаться с настоящими героями, на счету которых множество спасенных судеб мирных жителей Донбасса. Недавно вернувшись «из-за ленточки», военнослужащие, которые на поле боя получили ордена «За заслуги перед Отечеством», рассказали ребятам, что движет сегодня каждым из российских солдат. Серьезный разговор, основанный на глубоких философских темах, касался любви к своей Родине и воспитания настоящих патриотов.
Гости, прибывшие к подросткам, являются членами казачьих формирований Тюменской области, на фронт они отправились добровольцами.
В Тюменской области мероприятия военно-патриотической направленности они проводят под эгидой не только российского казачества, но и при поддержке государственного фонда «Защитники Отчества».
Выступая перед собравшимися, статные мужчины в камуфляже предложили ребятам свою помощь в виде наставничества: каждый рассказал свою историю о том, как в подростковом возрасте он сам когда-то встретил значимого взрослого человека, который ему помог состояться и выбрать правильную дорогу в жизни. Благодаря правильным решениям, каждый из нынешних героев стал предметом гордости для своих родственников и заслужил уважение окружающих.
Одной из уставных задач Всероссийского казачьего общества является работа с молодежью и подростками, в том числе военно-патриотическое воспитание, приобщение к спорту и здоровому образу жизни. Именно поэтому казаки, выступившие перед ребятами, призвали их приходить тренироваться и обучаться вместе с ними, чтобы стать похожими на них и получить базовые нравственные принципы для дальнейших важных свершений на благо своего Отечества.