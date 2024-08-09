Бойцы СВО провели «Урок мужества» для тюменских подростков

Выступая перед собравшимися, статные мужчины в камуфляже предложили ребятам свою помощь в виде наставничества: каждый рассказал свою историю о том, как в подростковом возрасте он сам когда-то встретил значимого взрослого человека, который ему помог состояться и выбрать правильную дорогу в жизни. Благодаря правильным решениям, каждый из нынешних героев стал предметом гордости для своих родственников и заслужил уважение окружающих.