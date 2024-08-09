Больше половины тюменцев сталкивались с коллегами, у которых больше двух работ

Дополнительные проекты и места работы «сверхзанятых» сотрудников почти половина (48%) опрошенных тюменцев воспринимает нейтрально, при условии, что эта деятельность не вредит основной работе или общим задачам. Каждый шестой (18%) сослуживец «сверхзанятых» поддерживает таких коллег, потому что понимает их нужду в деньгах. Еще 22% опрошенных негативно воспринимают специалистов, которые выполняют одни и те же задачи сразу для нескольких компаний.