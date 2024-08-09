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Больше половины тюменцев сталкивались с коллегами, у которых больше двух работ

Больше половины тюменцев сталкивались с коллегами, у которых больше двух работ

9 августа 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Каждый четвертый работник из Тюмени периодически встречает коллег, которые совмещают работу сразу в нескольких компаниях, еще 25% сталкиваются с подобным редко и только 7% — регулярно. Такие данные следуют из результатов опроса* сервиса по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.

Дополнительные проекты и места работы «сверхзанятых» сотрудников почти половина (48%) опрошенных тюменцев воспринимает нейтрально, при условии, что эта деятельность не вредит основной работе или общим задачам. Каждый шестой (18%) сослуживец «сверхзанятых» поддерживает таких коллег, потому что понимает их нужду в деньгах. Еще 22% опрошенных негативно воспринимают специалистов, которые выполняют одни и те же задачи сразу для нескольких компаний.

Согласно оценкам 73% респондентов из Тюмени, с помощью подработок «сверхзанятым» удается дополнительно зарабатывать от 20 до 40 тысяч рублей ежемесячно, что толкает и самих респондентов на «сверхзанятость». Так, 28% признались, что тоже пробовали работать на несколько компаний одновременно.

«Сверхзанятые» сотрудники стараются уведомлять руководство о появлении работы на стороне. Каждый третий (33%) тюменский специалист согласовывает работу по совместительству с начальством. Еще 40% успешно скрывают другие места работы и заказчиков, в том числе, благодаря удаленке (30%).

Интересно, что по мнению половины опрошенных сотрудников тюменских компаний, сверхзанятость вредит личной жизни и не идет на пользу результатам основной деятельности. 55% респондентов уверяют, что им не хватает времени на личную жизнь, когда они занимаются несколькими проектами одновременно, а 64% «сверхзанятых» признались, что дополнительная нагрузка по сторонним проектам негативно влияет на их успехи на основном рабочем месте.

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Методология

*Опрос проводился в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1232 работающих россиян из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

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