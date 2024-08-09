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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В интернете появился тренд на котов-болельщиков

Болеют похлеще безумных фанатов! В интернете появился тренд на котов-болельщиков

9 августа 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney

В интернете появился тренд на котов-болельщиков

В социальных сетях появился новый тренд. Он даже получил неофициальное название — кошки болельщики. По сути, хозяева просто усаживают своих питомцев перед экраном телевизоров, как правило, во время просмотра какого-то матча.

Информацию об интересных экспериментах с котами передает портал «Новая Хакасия». Чаще всего, кошки наблюдают за какими-нибудь спортивными соревнованиями. А иногда — даже участвуют в них. Например, ловят спортсмена лапой или наоборот, мешают ему в установке рекорда — прямо через экран телевизора.

Видео: соцсети

На деле же, кошки просто любят ловить активные и быстрые изображения, несмотря на природную близорукость. Поэтому и садятся максимально близко к экрану — чтобы поучаствовать в процессе. Так же объясняется и их погони за лазерной указкой или солнечным зайчиком.

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#Александр Смирнов#Видео#Кошки
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