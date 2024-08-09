Болеют похлеще безумных фанатов! В интернете появился тренд на котов-болельщиков

На деле же, кошки просто любят ловить активные и быстрые изображения, несмотря на природную близорукость. Поэтому и садятся максимально близко к экрану — чтобы поучаствовать в процессе. Так же объясняется и их погони за лазерной указкой или солнечным зайчиком.