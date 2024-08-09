Болеют похлеще безумных фанатов! В интернете появился тренд на котов-болельщиков

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Информацию об интересных экспериментах с котами передает портал «Новая Хакасия». Чаще всего, кошки наблюдают за какими-нибудь спортивными соревнованиями. А иногда — даже участвуют в них. Например, ловят спортсмена лапой или наоборот, мешают ему в установке рекорда — прямо через экран телевизора.
На деле же, кошки просто любят ловить активные и быстрые изображения, несмотря на природную близорукость. Поэтому и садятся максимально близко к экрану — чтобы поучаствовать в процессе. Так же объясняется и их погони за лазерной указкой или солнечным зайчиком.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени продают кошек за сотни тысяч рублей.