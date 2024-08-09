Автодизайнер из РФ представил самый мощный гиперкар

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Издание newkhakasiya.online сообщает, что гиперкар является первой моделью, созданной компанией Nilu27. Заявленные характеристики говорят о том, что автомобиль станет самым мощным негибридным гиперкаром. Его атмосферный двигатель V12 имеет объем 6,5 литра и мощность более тысячи лошадиных сил. Данный агрегат был создан новозеландской компанией Hartley Engines. Также автомобиль оснастят семиступенчатой механической коробкой передач. Разгон от нуля до ста километров будет занимать у гиперкара менее трёх секунд, а максимальная скорость составит 400 километров в час.
Презентация новой модели намечена на 15 августа 2024 года. Покупатели получат первые модели только в 2026 году. Всего планируется выпустить 69 авто, большинство из которых будет использоваться для езды по дорогам общего пользования.
Александр Селипанов родился в Грузии, а в начале 1990-х годов вместе с родителями переехал в Москву. До создания Nilu27 он успел поработать с такими автопроизводителями, как Lamborghini и Bugatti. Цифра 27 в названии компании отсылает к легендарному номеру «Формулы-1», который в своё время носили Жиль Вильнёв и Жан Алези.