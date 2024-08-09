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Автодизайнер из РФ представил самый мощный гиперкар

Автодизайнер из РФ представил самый мощный гиперкар

9 августа 2024, 08:38
Фото: nilu27.com
На сайте компании Nilu27, создателем которой стал дизайнер из РФ Александр Селипанов, состоялся анонс нового гиперкара Nilu. Он может стать самым мощным гиперкаром.

Издание newkhakasiya.online сообщает, что гиперкар является первой моделью, созданной компанией Nilu27. Заявленные характеристики говорят о том, что автомобиль станет самым мощным негибридным гиперкаром. Его атмосферный двигатель V12 имеет объем 6,5 литра и мощность более тысячи лошадиных сил. Данный агрегат был создан новозеландской компанией Hartley Engines. Также автомобиль оснастят семиступенчатой механической коробкой передач. Разгон от нуля до ста километров будет занимать у гиперкара менее трёх секунд, а максимальная скорость составит 400 километров в час.

Презентация новой модели намечена на 15 августа 2024 года. Покупатели получат первые модели только в 2026 году. Всего планируется выпустить 69 авто, большинство из которых будет использоваться для езды по дорогам общего пользования.

Александр Селипанов родился в Грузии, а в начале 1990-х годов вместе с родителями переехал в Москву. До создания Nilu27 он успел поработать с такими автопроизводителями, как Lamborghini и Bugatti. Цифра 27 в названии компании отсылает к легендарному номеру «Формулы-1», который в своё время носили Жиль Вильнёв и Жан Алези.

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