Автодизайнер из РФ представил самый мощный гиперкар

Издание newkhakasiya.online сообщает, что гиперкар является первой моделью, созданной компанией Nilu27. Заявленные характеристики говорят о том, что автомобиль станет самым мощным негибридным гиперкаром. Его атмосферный двигатель V12 имеет объем 6,5 литра и мощность более тысячи лошадиных сил. Данный агрегат был создан новозеландской компанией Hartley Engines. Также автомобиль оснастят семиступенчатой механической коробкой передач. Разгон от нуля до ста километров будет занимать у гиперкара менее трёх секунд, а максимальная скорость составит 400 километров в час.