Власти Тюменской области обсудили нелегальную занятость в регионе

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров проинформировал членов комиссии об итогах работы по снижению уровня нелегальной занятости за 1 полугодие 2024 года. Так, за отчетный период текущего года выявлена нелегальная занятость более 5 тысяч человек.