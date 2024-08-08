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Posted 8 августа, 13:08

Published 8 августа, 13:08

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Власти Тюменской области обсудили нелегальную занятость в регионе

Власти Тюменской области обсудили нелегальную занятость в регионе

8 августа 2024, 13:08
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области ведется активная работа по снижению нелегальной занятости. Ее итоги обсудили на заседании региональной межведомственной комиссии, которую провел замгубернатора Алексей Райдер.

В заседании комиссии приняли участие представители прокуратуры Тюменской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, правоохранительных органов, Тюменского областного совета профессиональных союзов и регионального объединения работодателей, а также органов местного самоуправления.

Решением заседания комиссии в каждом муниципальном образовании Тюменской области созданы рабочие группы комиссии, утверждены их положения и составы. Основная задача рабочих групп — это решение вопросов, связанных со снижением уровня нелегальной занятости на территории соответствующего муниципалитета.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров проинформировал членов комиссии об итогах работы по снижению уровня нелегальной занятости за 1 полугодие 2024 года. Так, за отчетный период текущего года выявлена нелегальная занятость более 5 тысяч человек.

Также на заседании комиссии утвержден механизм взаимодействия в целях обмена информацией между комиссией, рабочими группами и органами власти, в том числе о хозяйствующих субъектах, имеющих признаки нелегальной занятости.

Напомним, что Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» комиссии предоставлено право запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов информацию, перечень и порядок представления которой определяются Правительством Российской Федерации, включая персональные данные и сведения, составляющие налоговую тайну. Реализация данного права позволит повысить эффективность работы по противодействию нелегальной занятости.

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