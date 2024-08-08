Власти Тюменской области обсудили нелегальную занятость в регионе

Posted 8 августа, 13:08
Published 8 августа, 13:08
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В заседании комиссии приняли участие представители прокуратуры Тюменской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, правоохранительных органов, Тюменского областного совета профессиональных союзов и регионального объединения работодателей, а также органов местного самоуправления.
Решением заседания комиссии в каждом муниципальном образовании Тюменской области созданы рабочие группы комиссии, утверждены их положения и составы. Основная задача рабочих групп — это решение вопросов, связанных со снижением уровня нелегальной занятости на территории соответствующего муниципалитета.
Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров проинформировал членов комиссии об итогах работы по снижению уровня нелегальной занятости за 1 полугодие 2024 года. Так, за отчетный период текущего года выявлена нелегальная занятость более 5 тысяч человек.
Также на заседании комиссии утвержден механизм взаимодействия в целях обмена информацией между комиссией, рабочими группами и органами власти, в том числе о хозяйствующих субъектах, имеющих признаки нелегальной занятости.
Напомним, что Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» комиссии предоставлено право запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов информацию, перечень и порядок представления которой определяются Правительством Российской Федерации, включая персональные данные и сведения, составляющие налоговую тайну. Реализация данного права позволит повысить эффективность работы по противодействию нелегальной занятости.