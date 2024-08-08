nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В РЭО рассказали о поставках оборудования на мусоросортировочный комплекс в Мордовии

В РЭО рассказали о поставках оборудования на мусоросортировочный комплекс в Мордовии

8 августа 2024, 13:15
Фото: reo.ru
В Республике Мордовии до конца текущего года запустят в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, мощность которого составит 180 тысяч тонн ТКО в год. Первые поставки оборудования на объект уже прошли.

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, рассказал, что соглашение о строительстве комплекса в Лямбирском районе было заключено в 2022 году. Мощность данного комплекса составит 180 тысяч тонн в год. Гендиректор РЭО отметил, что первая поставка оборудования на объект состоялась в июле текущего года, остальное оборудование планируется поставить в первой половине августа. Об этом пишет портал properm.ru.

Республика Мордовия получила субсидию из федерального бюджета на строительство мусоросортировочного комплекса. Для этого регион участвовал в отборе в 2023 году. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Российские регионы могут получить софинансирование расходов, которые возникают в рамках мероприятий по снижению доли ТКО, направленных на полигоны, и проектов по обеспечению достижения целей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в 2019 году по указу президента. Главная задача оператора — создать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Национальный проект «Экология» планирует снизить объем захоронения ТКО к 2030 году на 100 процентов. Для этого необходимо построить экономику замкнутого цикла.

#Общество
Подпишитесь
Покупать или ждать: что ждет рынок недвижимости Тюмени во второй половине 2024 года?
Сегодня, 06:36
Одумайтесь, вы зависимы! Маркетплейсы вызывают у тюменцев шопоголию
Сегодня, 08:02
Не замедлили, а остановили? Тюменцы массово жалуются на сбои в работе YouTube
Сегодня, 09:41
«Готовьтесь к морозам и долгому обслуживанию»: советы бывалых туристов о Тобольске
Сегодня, 08:06
Друга и немного больше. В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств
Сегодня, 11:44
Метеопаты, осторожно. На Тюменскую область надвигается сильнейшая магнитная буря
Сегодня, 12:28