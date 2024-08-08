В РЭО рассказали о поставках оборудования на мусоросортировочный комплекс в Мордовии

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, рассказал, что соглашение о строительстве комплекса в Лямбирском районе было заключено в 2022 году. Мощность данного комплекса составит 180 тысяч тонн в год. Гендиректор РЭО отметил, что первая поставка оборудования на объект состоялась в июле текущего года, остальное оборудование планируется поставить в первой половине августа. Об этом пишет портал properm.ru.
Республика Мордовия получила субсидию из федерального бюджета на строительство мусоросортировочного комплекса. Для этого регион участвовал в отборе в 2023 году. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Российские регионы могут получить софинансирование расходов, которые возникают в рамках мероприятий по снижению доли ТКО, направленных на полигоны, и проектов по обеспечению достижения целей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в 2019 году по указу президента. Главная задача оператора — создать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Национальный проект «Экология» планирует снизить объем захоронения ТКО к 2030 году на 100 процентов. Для этого необходимо построить экономику замкнутого цикла.