В РЭО рассказали о поставках оборудования на мусоросортировочный комплекс в Мордовии

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, рассказал, что соглашение о строительстве комплекса в Лямбирском районе было заключено в 2022 году. Мощность данного комплекса составит 180 тысяч тонн в год. Гендиректор РЭО отметил, что первая поставка оборудования на объект состоялась в июле текущего года, остальное оборудование планируется поставить в первой половине августа. Об этом пишет портал properm.ru.