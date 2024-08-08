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Updated Сегодня, 08:06

Ученые из Китая объявили об открытии молекул воды в образцах с Луны

Ученые из Китая объявили об открытии молекул воды в образцах с Луны

8 августа 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
В результате китайской миссии «Чанъэ-5» были доставлены лунные образцы, которые пролили свет на доступные ресурсы спутника Земли.

В декабре 2020 года капсула китайского лунного зонда «Чанъэ-5» CNSA приземлилась в автономном районе Китая — Внутренней Монголии. Из капсулы извлекли порядка двух килограммов лунных образцов, основу которых составляли почва и камни, сообщает newkhakasiya.online.

Исследования, проведенные китайскими учеными, выявили наличие молекул воды в лунных образцах. Анализ зерен лунного грунта осуществлялся методом рентгеновской дифракции. В результате был обнаружен минерал ULM-1, состоящий на 40 процентов из воды.

Это открытие указывает на возможное наличие воды или гидроксила в стеклянных шариках на поверхности Луны. Гидроксил под воздействием солнечных ветров может превращаться в воду. Более ранние исследования лунных образцов, доставленных американскими миссиями «Аполлон», показывали, что Луна является сухой и безжизненной.

Таким образом, обнаружение целых молекул воды в лунных образцах китайскими учеными расширило потенциал доступных ресурсов спутника Земли, что имеет важное значение для будущих космических миссий и обитаемых объектов на Луне.

Ученые также рассказали, что, кроме воды, в минерале ULM-1 содержится аммиак, используемый при производстве ракетного топлива.

#Общество
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