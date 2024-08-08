Ученые из Китая объявили об открытии молекул воды в образцах с Луны

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:06
В декабре 2020 года капсула китайского лунного зонда «Чанъэ-5» CNSA приземлилась в автономном районе Китая — Внутренней Монголии. Из капсулы извлекли порядка двух килограммов лунных образцов, основу которых составляли почва и камни, сообщает newkhakasiya.online.
Исследования, проведенные китайскими учеными, выявили наличие молекул воды в лунных образцах. Анализ зерен лунного грунта осуществлялся методом рентгеновской дифракции. В результате был обнаружен минерал ULM-1, состоящий на 40 процентов из воды.
Это открытие указывает на возможное наличие воды или гидроксила в стеклянных шариках на поверхности Луны. Гидроксил под воздействием солнечных ветров может превращаться в воду. Более ранние исследования лунных образцов, доставленных американскими миссиями «Аполлон», показывали, что Луна является сухой и безжизненной.
Таким образом, обнаружение целых молекул воды в лунных образцах китайскими учеными расширило потенциал доступных ресурсов спутника Земли, что имеет важное значение для будущих космических миссий и обитаемых объектов на Луне.
Ученые также рассказали, что, кроме воды, в минерале ULM-1 содержится аммиак, используемый при производстве ракетного топлива.