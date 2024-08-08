Ученые из Китая объявили об открытии молекул воды в образцах с Луны

Это открытие указывает на возможное наличие воды или гидроксила в стеклянных шариках на поверхности Луны. Гидроксил под воздействием солнечных ветров может превращаться в воду. Более ранние исследования лунных образцов, доставленных американскими миссиями «Аполлон», показывали, что Луна является сухой и безжизненной.