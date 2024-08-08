Тюменские пенсионеры оказались в десятке богатейших в стране

Posted 8 августа, 11:18
Published 8 августа, 11:18
Modified 8 августа, 11:20
Updated 8 августа, 11:20
Появилась информация о среднем размере пенсии, назначенной пенсионерам, состоящим на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования России к середине лета.
Отмечается, что средний размер пенсии по России составляет 20975,26 рублей. По информации агентства ПромРейтинг, в лидерах рейтинга расположились Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Камчатский край.
Далее следуют: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Сахалинская область, Республика Саха. На последнем, десятом, месте расположился наш регион — Тюменская область.
В вышеуказанных регионах средний размер пенсии по всем пенсионерам выше среднего по стране на 28 — 62 процентов.
Ранее «Наш город» публиковал график выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года.