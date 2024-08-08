Суд Тюменской области обязал мигрантов покинуть Россию

Другой гражданин Узбекистана, 21-летний Фархотжон, также был задержан сотрудниками отдела по вопросам миграции. Он находился на миграционном учете до 29 июля этого года. Молодой человек вовремя не уехал из России, за что и будет наказан. Как и в первом случае, оснований для того, чтобы и дальше находиться в стране, у него не было.