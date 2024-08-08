nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Суд Тюменской области обязал мигрантов покинуть Россию

Суд Тюменской области обязал мигрантов покинуть Россию

8 августа 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
В Тобольском городском суде рассмотрели два дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами другой страны — Узбекистана.

Согласно решению Тобольского городского суда, каждый из иностранцев должен выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, граждане Узбекистана должны покинуть территорию нашей страны.

Уроженца Узбекистана 34-летнего Умиджона задержали сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский». Выяснилось, что еще весной он пересек границу России через КПП «Нижневартовск», встал на миграционный учет, но не уехал после окончания срока временного пребывания. Оснований для того, чтобы и дальше находиться в России, у него не было.

Другой гражданин Узбекистана, 21-летний Фархотжон, также был задержан сотрудниками отдела по вопросам миграции. Он находился на миграционном учете до 29 июля этого года. Молодой человек вовремя не уехал из России, за что и будет наказан. Как и в первом случае, оснований для того, чтобы и дальше находиться в стране, у него не было.

13 мигрантов-нелегалов поймали в Тюмени. Их выдворят из страны
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмены не хотят больше брать на работу иностранцев. Причина — ужесточение миграционного законодательства и частые проверки силовиков.

Читайте также:
Водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномаркиБолее 40 человек эвакуировали в Тобольске из горящей гостиницыПреподавателя вуза зверски убили в Тюменской области
#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск
Подпишитесь
Покупать или ждать: что ждет рынок недвижимости Тюмени во второй половине 2024 года?
Сегодня, 06:36
Одумайтесь, вы зависимы! Маркетплейсы вызывают у тюменцев шопоголию
Сегодня, 08:02
Не замедлили, а остановили? Тюменцы массово жалуются на сбои в работе YouTube
Сегодня, 09:41
«Готовьтесь к морозам и долгому обслуживанию»: советы бывалых туристов о Тобольске
Сегодня, 08:06
Друга и немного больше. В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств
Сегодня, 11:44
Три раза был ранен: в Тюмени в последний путь проводят погибшего на фронте бойца СВО
Вчера, 11:45