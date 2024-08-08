Суд Тюменской области обязал мигрантов покинуть Россию

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Согласно решению Тобольского городского суда, каждый из иностранцев должен выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, граждане Узбекистана должны покинуть территорию нашей страны.
Уроженца Узбекистана 34-летнего Умиджона задержали сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский». Выяснилось, что еще весной он пересек границу России через КПП «Нижневартовск», встал на миграционный учет, но не уехал после окончания срока временного пребывания. Оснований для того, чтобы и дальше находиться в России, у него не было.
Другой гражданин Узбекистана, 21-летний Фархотжон, также был задержан сотрудниками отдела по вопросам миграции. Он находился на миграционном учете до 29 июля этого года. Молодой человек вовремя не уехал из России, за что и будет наказан. Как и в первом случае, оснований для того, чтобы и дальше находиться в стране, у него не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмены не хотят больше брать на работу иностранцев. Причина — ужесточение миграционного законодательства и частые проверки силовиков.