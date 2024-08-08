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После ДТП на перекрестке в Тюмени госпитализировали детей

После ДТП на перекрестке в Тюмени госпитализировали детей

8 августа 2024, 04:51
Фото: ГИБДД Тюменской области
Дети пострадали в ДТП на перекрестке улиц Мелиораторов и Голышева. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

В больницу попали брат и сестра, трёх и восьми лет. Они находились в машине, водитель которой, по предварительным данным, не уступил дорогу другому авто.

Отмечается, что пострадавшие находились в удерживающих устройствах.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам. Подробности о здоровье пострадавших не сообщаются.

Ранее «Наш город» писал, что водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки. Недавно ему вынесли приговор.

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