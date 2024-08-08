После ДТП на перекрестке в Тюмени госпитализировали детей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
В больницу попали брат и сестра, трёх и восьми лет. Они находились в машине, водитель которой, по предварительным данным, не уступил дорогу другому авто.
Отмечается, что пострадавшие находились в удерживающих устройствах.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам. Подробности о здоровье пострадавших не сообщаются.
Ранее «Наш город» писал, что водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки. Недавно ему вынесли приговор.